Jedna žena podelila je svoju nezgodnu grešku prilikom kupovine ukrasnog papira na popularnoj platformi Temu i ostala potpuno zatečena onim što joj je stiglo. Svoje iskustvo objavila je na društvenim mrežama svega nekoliko dana pred Božić, a njena priča brzo je postala viralna.

Očekivanja i stvarnost

Kreatorka sadržaja Ajlin Aljona s nestrpljenjem je čekala paket sa vintage božićnim papirom za umotavanje koji je poručila. Međutim, kada je pošiljka stigla, usledio je neobuzdan smeh. U TikTok videu pod nazivom "očekivanja vs. stvarnost" pokazala je poklone koje je na prvi pogled uredno upakovala.

Prednja strana poklona izgledala je savršeno – ukrašena motivima irvasa, zvončića i zimskih pejzaža. Uz snimak je napisala: "POV: Naručite šest rolni božićnog ukrasnog papira sa Temua..."

Neprijatno otkriće

Nekoliko sekundi kasnije usledilo je iznenađenje. Ajlin je okrenula poklone i otkrila da je zadnja strana jedva pokrivena, dok su kartonske kutije ostale vidljive.

"Ali očigledno su rolne bile opcione. Bili su to mali listovi", priznala je u videu. Umesto šest rolni papira, za 7.37 funti (oko osam evra) dobila je šest malih listova. Sve je propratila šalom: "Pa, pretpostavljam da me zadnja strana mojih božićnih poklona ne zanima".

Nije usamljeni slučaj

Video je za kratko vreme prikupio gotovo 120.000 pregleda, a u komentarima su se javili brojni korisnici sa sličnim iskustvima. Ispostavilo se da Ajlin nije jedina koja je pogrešno protumačila ponudu prilikom naručivanja sa ove platforme.

"Koliko puta sam htela da naručim nešto jer mi je delovalo lepo i slatko, a onda u recenzijama piše da je osoba dobila listove, a ne rolne", napisala je jedna korisnica. Ajlin joj je odgovorila: "Sada uvek gledam recenzije pre nego što nešto naručim".

