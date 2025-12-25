Slušaj vest

Naša čitateljka, koja je želela da ostane anonimna, ispričala nam je neprijatno iskustvo sa svekrvom koje je dovelo do raskida njene četvorogodišnje veze i - veridbe.

- Moj verenik i ja smo zajedno četiri godine, on je razveden i ima sedmogodišnjeg sina. Uglavnom sam ja bila ta koja ga je odgajala, jer njegova majka gotovo nikad nije prisutna. Prošle nedelje smo imali veliku porodičnu večeru, kada je dečak nevino rekao: "Baka kaže da si fina samo zato što ti tata daje karticu da trošiš njegove pare." To je bio kraj. Tiho sam spustila viljušku, pogledala svekrvu i nasmejala se, započela je svoju ispovest žena pa nastavila:

Ispovest žene kojoj je svekrva rekla da je sponzoruša Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Moj verenik je gledao i ćutao

- Vladala je neprijatna tišina dok sam ustajala, a to sam namerno radila polako i smireno. Otišla sam do kuhinje. Uzela sam tortu koju sam satima pravila, onu s omiljenim filom njenog unuka, i vratila se do stola. Spustila sam tortu ispred.

"U pravu ste. Ova torta je kupljena njegovom karticom." Rekla sam tiho i onda, jednim brzim pokretom, prevrnula sam celu tortu u njeno krilo. U sobi su se začuli neprijatni uzdasi i iznenađenje. Okrenula sam se ka vereniku, ako ga još uvek tako mogu zvati, i pružila mu ruku. Gledao me zbunjeno. "Prsten", rekla sam: "Ne nosim stvari koje imaju cenu dostojanstva." Skinuo ga je s moje ruke koja se tresla.

Da li sam ispravno postupila?

- Pogledala sam još jednom dete koje sam odgajala kao svoje, dete koje je još uvek bilo previše malo da razume otrov koji kaplje iz usta ljudi oko njega i šapnula: "I ti si zaslužio bolje." I otišla sam. Bez drame. Bez vike. Čuo se samo zvuk zatvorenih vrata iza mene. Sada se pitam – da li sam zaista uradila ispravnu stvar ili sam preterala i izgubila četiri godine života sa pogrešnim ljudima?

Ispovest žene kojoj je svekrva rekla da je sponzoruša Foto: Shutterstock

- To sam pitala i prijateljice kada smo se našle na kafi da im se izjadam. One su me utešile. Rekle su da nisam impulsivno reagovala i da bi one isto uradile na mom mestu. Složile smo se da je ono što mi je svekrva pred svima rekla na porodičnom ručku bilo ponižavajuće i da ponekad dostojanstvo zahteva odlučnu reakciju u trenutku.

Odbranila sam svoje dostojanstvo

- U četiri godine veze i zajedničkog života sa verenikom, čijeg sam sina maltene odgajala jer je s nama provodio mnogo vremena, uložila sam vreme, trud, svoja osećanja, da bi me sveli na stereotip, i to osoba koja je trebalo da me zaštiti. A to je moj verenik koji nije ni reč izgovorio niti mrdnuo prstom na uvredu koju je izgovorila.

- Moj postupak je bio pravedan odgovor na svekrvino ponašanje. Napustiti tu prostoriju nije bilo odustajanje, već izbor da izaberem sebe i svoje dostojanstvo. Ljubav se ne dokazuje ni kroz godišnjice ni kroz prsten, već u ovakvim trenucima kada partner treba da ustane i kaže: "Dosta je." Njegova tišina za tim stolom bila je glasnija od mog odlaska. Zahvaljujući prijateljicama shvatila sam da nisam izgubila četiri godine života, već sam otkrila svoju pravu vrednost. A to se nikada ne gubi, zaključila je žena.

Kakvo je vaše mišljenje?

(Kurir.rs/NajŽena)

