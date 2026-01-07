Slušaj vest

Orhideje mogu da venu i izgube cvetove ako su postavljene na pogrešno mesto u domu. Iako su izdržljive biljke i mogu dugo da prežive bez mnogo nege, tokom zime vrlo lako ostanu bez cvetova.

Ovim sobnim biljkama je potrebna vlažnost vazduha, a stručnjaci za cveće upozoravaju da vazduh u domovima tokom hladnih meseci može biti izuzetno suv. Da bi uspevale, dovoljno je da ih premestite na mesto gde postoje sledeći uslovi.

Radijatori im ne prijaju

Topao, suv vazduh koji izlazi iz ventilacionih otvora za grejanje može predstavljati opasnost za vašu orhideju. Ako se biljka nalazi direktno na putu toplog vazduha, kažu stručnjaci, razmislite o njenom premeštanju. Takođe, ne treba je držati blizu vrata koja se često otvaraju i kroz koja ulazi hladan vazduh.

Takođe, i opadanje pupoljaka često jasan znak da je biljka izložena promaji ili naglim temperaturnim promenama.

Orhideja Foto: Shutterstock

Orhideje su navikle na vlažnu sredinu, jer u prirodi rastu na tlu tropskih kišnih šuma, gde vlagu upijaju direktno iz vazduha. Zbog toga je važno da se tokom grejne sezone obrate pažnja na njihovu poziciju u stanu.

Zato je neophodno da se orhideje premeste kada se uključi grejanje, jer topao vazduh iz radijatora može da ih pregreje i isuši. Ipak, biljke treba držati dalje i od vrata i prozora, jer nagle promene temperature mogu da ih oštete ili čak potpuno unište.

Jednostavno pomeranje saksije na stabilno, toplo i blago vlažno mesto često je dovoljno da orhideja ponovo ojača i započne novo cvetanje. Uz malo pažnje i pravilan raspored u prostoru, ove elegantne biljke mogu ostati zdrave i tokom najhladnijih zimskih dana.

Gde ih premestiti

Orhidejama je i zimi potrebno dosta svetlosti, ali je važno da se ne postavljaju direktno uz prozor. Najbolje je da budu nekoliko metara udaljene, na stolu, radnoj površini ili komodi.

Ako je moguće, orhideje treba smestiti blizu prozora okrenutog ka severu ili istoku, jer će tako dobijati dovoljno jutarnjeg sunca, uz umereniju temperaturu koja im pomaže da nastave rast.

Orhideja Foto: Profimedia

Najbolje je držati orhideje u prostoriji sa stabilnom temperaturom, koja tokom dana iznosi iznad 18, a uveče ne pada ispod 13 stepeni. Preporučuje se da se biljka nalazi u prostoriji u kojoj boravite tokom dana, poput dnevne sobe, radnog prostora ili hodnika, ali treba izbegavati spavaće sobe, gde je grejanje često previše jako.

Orhideje vole vlažan vazduh, pa kupatila i kuhinje mogu biti idealna mesta za njih, pod uslovom da je prostor dovoljno topao, prenosi Express.

Kuhinje su često odličan izbor za orhideje, ali je važno da budu udaljene od činija sa voćem, jer voće koje sazreva ispušta gas koji može ubrzati starenje biljke i izazvati opadanje cvetova.

(Kurir.rs/Srećne)

