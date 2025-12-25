Slušaj vest

Jedna majka podelila je na Redditu svoju dilemu i zatražila mišljenje zajednice pitajući se da li je pogrešila što je od svekrve tražila da njenom sinu kupi drugačiji božićni poklon.

Autorka objave (OP) objasnila je da je njena 70-godišnja svekrva ove godine kupila poklone njenim sinovima, ali da je izbor za starijeg dečaka izazvao zabrinutost. Naime, porodica je prošle godine dobila drugo dete, a osmogodišnji sin, kako kaže, „teško se nosi“ s tim što više nije jedino dete i beba u kući.

Ljubomora među braćom i dodatna osetljivost

Majka ističe da je zbog toga posebno osetljiva na sve što bi moglo da utiče na dečakova osećanja i da se trudi da mu svakodnevno pokaže koliko je važan.

Za Božić je beba dobila nekoliko igračaka koje će, kako kaže, obožavati: automobil na temu Mikija Mausa i plišanog Mikija koji govori. Međutim, pokloni za starijeg sina bili su znatno drugačiji: društvena igra i knjiga o umetniku Žan-Mišelu Baskijatu.

Majka priznaje da njen sin uopšte nije ljubitelj društvenih igara i dodaje:

"Iskreno, potpuno sam zbunjena zašto dete od osam godina dobija knjigu koja stoji na stočiću u dnevnoj sobi.

Objašnjenje svekrve koje nije umirilo majku

Kada ju je pitala zašto je izabrala takav poklon, svekrva je objasnila da misli da bi dečak mogao da se inspiriše crtežima, jer ponekad crta.

Međutim, majka je izrazila zabrinutost da će njen sin gledati kako mlađi brat dobija upakovan automobil i „zabavne“ igračke, dok on dobija knjigu i društvenu igru. Svekrva je tada stala u odbranu svog izbora, ističući da nije fer da se od nje traži da kupuje nešto drugo, jer je koštao 50 dolara i predstavlja njegov „glavni“ poklon. Dodala je i da je potrošila isti iznos na oba deteta, pa su pokloni po njenom mišljenju jednaki.

Zbog svega toga, majka se zapitala: da li je pogrešila što je tražila drugačije poklone za sina?

Podeljena mišljenja na Redditu

U komentarima su se pojavila različita mišljenja, a mnogi su smatrali da u ovoj situaciji svi snose deo krivice.

„Ovde su svi pomalo krivi“, napisao je jedan korisnik.

Ne treba govoriti nekome šta da kupuje ili da ponovo kupuje za Božić. Ali ljubomora među braćom je nešto čime roditelji moraju da se bave – to ne bi smelo da zavisi od bakinih loših božićnih poklona. (Ipak, baka je stvarno pogrešila što je detetu kupila knjigu za stočić, iskreno.)

Drugi korisnik smatra da bi svekrva trebalo da zna da unuku ne kupuje stvari koje ga zapravo ne zanimaju.

„Nisi kriva“, napisao je.

"Stariji ljudi često kupuju ono što oni smatraju „lepim“ poklonima za malo stariju decu, a onda se uvrede kada deca nisu oduševljena. Društvena igra i knjiga jesu „lepi“ pokloni za nekoga od 70 godina, ali ne i za osmogodišnjaka.

Dodao je i da je sasvim u redu upozoriti baku da, iako je poklon velikodušan, postoji mogućnost da dete uopšte neće biti zainteresovano, te da će novac biti uzalud potrošen.