Kratki programi na mašinama za pranje veša na prvi pogled deluju kao savršen poklon za prezauzete žene. Pritisnete dugme i veš je opran za samo pola sata. Iako ovakva opcija zaista štedi vreme i električnu energiju, stručnjaci za kućne aparate i iskusne domaćice sve češće upozoravaju: režim brzog pranja ne treba zloupotrebljavati jer u mnogim slučajevima donosi više štete nego koristi.

Ubrzani programi na veš-mašinama funkcionišu uz pomoć intenzivnijih obrtaja i minimalnog vremena kontakta tkanine sa vodom. Dok za obične pamučne majice to nije kritično, za svilu, vunu, saten i tanju trikotažu ovakav pristup je opasan. Tkanine ne stižu da se ravnomerno natope vodom, već se rastežu i uvrću, zbog čega stvari brzo gube svoj oblik i prvobitni izgled.

Zašto strada sama veš-mašina?

Peškiri i posteljina brzo upijaju vodu i postaju veoma teški. Dok u standardnom režimu mašina ima dovoljno vremena da pravilno rasporedi opterećenje, u brzom ciklusu mokra i teška gomila veša počinje da udara o bubanj. To dovodi do bržeg trošenja ležajeva, izaziva jaku buku, a dugoročno može prouzrokovati curenje i ozbiljne kvarove na aparatu.

Pitanje čistoće i higijene

Kratki programi se gotovo uvek odvijaju na temperaturi od oko 30 stepeni, što nije dovoljno da se rastvore tvrdokorne mrlje ili unište bakterije. Odeća će možda izgledati osveženo, ali ona nije istinski čista. Ako mrlje ostanu, bićete prinuđeni da ponovite pranje, čime se gubi svaka početna ušteda vremena.

Odakle dolazi neprijatan miris?

Učestalo pranje u hladnoj vodi stvara idealno okruženje za razvoj mikroba. Oni se talože na gumi (zaptivkama) i unutar bubnja, što vremenom dovodi do pojave neprijatnog, ustajalog mirisa. Da biste to izbegli, stručnjaci savetuju da redovno koristite duže programe sa visokim temperaturama.

Da zaključimo – režim brzog pranja je pogodan isključivo za blago osvežavanje nekoliko jednostavnih komada odeće. Za sve ostalo, uvek birajte standardne programe koji će kvalitetno oprati vaš veš i produžiti životni vek vašoj mašini.

