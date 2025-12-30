Slušaj vest

Ako ste među onima koji ujutru operu kosu, a već uveče traže kapu ili gumicu, onda vrlo dobro znate koliko masna kosa može da bude frustrirajuća.

Nema ničeg lepšeg od osećaja svežine posle pranja, ali realnost brzo pokuca na vrata. Kosa postaje slepljena, beživotna i daleko od onoga što biste rado pokazali na društvenim mrežama. Kao da vam sopstveno teme svakodnevno radi o glavi.

Postoji jednostavan trik za masnu kosu. Frizeri, ljudi koji kosu poznaju u dušu i čuvaju male profesionalne tajne, otkrili su nekoliko ključnih poteza koji mogu potpuno da promene vašu rutinu. Najbolje od svega je to što ne zahtevaju dodatno trošenje novca. Uz jedan jednostavan, ali iznenađujuće efikasan pristup, kosa može da izgleda sveže i do sedam dana, bez svakodnevnog pranja i bez odricanja od dobrog izgleda. Masna kosa više ne mora da bude vaš svakodnevni problem.

Kosa Foto: Shutterstock

Kada je najbolje prati kosu i koliko je važan šampon?

Većina ljudi veruje da je rešenje za masnu kosu u pronalaženju savršenog šampona. Međutim, prava tajna nije toliko u tome šta koristite, već kada i kako. Suvi šampon je, na primer, odličan saveznik, ali samo ako se koristi na vreme.

Najčešća greška je nanošenje ujutru, kada je kosa već izgubila bitku sa masnoćom. Savet frizera je jednostavan. Nanesite suvi šampon uveče, pre spavanja. Dok spavate, on će upijati višak sebuma, a ujutru ćete se probuditi sa volumenom.

Da li fen uništava kosu?

Ne, fen neće uništiti vašu kosu ako se koristi pametno. Ako ga usmerite samo na koren, toplota može čak i da pomogne. Aktivira volumen i smanjuje vlagu na temenu, zbog čega se kosa sporije masti. Dužinu i krajeve pustite da se osuše prirodno. Vaša kosa, ali i vaš frizer, biće vam zahvalni.

Šušenje kose Foto: Shutterstock

Šta štiti kosu od vlage?

Da li vam se ikada desilo da operete kosu, a već sledećeg dana se istuširate pazeći da je ne pokvasite, ali ona ipak izgleda masno? Krivac je para. Ovaj tihi neprijatelj nanosi više štete nego što mislite. Rešenje je jednostavno. Uložite u kapu za tuširanje. Nije rezervisana samo za bake, a vaša kosa će zahvaljujući njoj ostati sveža dan ili čak tri duže.

Zašto se kosa brže masti?

Ako ste osoba koja svakih sat vremena popravlja kosu, vreme je da prestanete. Ruke prenose masnoću, prljavštinu i bakterije na teme, zbog čega se kosa još brže masti. Najlakši trik je da kosu vežete ili oblikujete tako da vam ruke ne budu stalno u njoj.

Istina je da često pranje kose nije uvek rešenje. Naprotiv, može da pogorša problem, jer se teme isušuje i kao odgovor proizvodi još više sebuma. Tako se ulazi u začarani krug. Izlaz iz njega su pametni trikovi, dobra rutina i frizure koje ne spasavaju samo izgled, već i samopouzdanje.

Zato zapamtite. Suvi šampon uveče, kapa za tuširanje i što manje igranja sa pramenovima. Zvuči jednostavno jer, iznenađujuće, zaista jeste. Frizeri su ovu tajnu dugo čuvali za sebe, a sada može da bude i vaša.

