Na Fejsbuku se pojavila srceparajuća objava koja je izazvala lavinu emocija – majka petogodišnje devojčice iz Kortone podelila je svoje bolno iskustvo na rođendanskoj zabavi svoje ćerke. Iako je sve bilo spremno za svečanost, torta, ružičasti baloni, sto ukrašen u obliku jednoroga, pice i fokača – vrata sale su bila širom otvorena, ali nijedna drugarica nije došla.

Rođendan se pretvorio u razočaranje

Devojčica je imala sve što je moglo da učini njen peti rođendan još boljim. Njena majka, Stefanija Dela Kjeza, i njena porodica iz Umbrije organizovali su proslavu u sali zabavnog parka u Kortoni, blizu Kastiljone del Lago. Poslala je ukupno 35 pozivnica, od kojih se 10 drugarica izvinilo i reklo da neće doći. Ali preostalih 25 se nije pojavilo.

Majka je u svojoj objavi napisala da je njena ćerka, sa osmehom na licu i pogledom prema vratima, strpljivo čekala da jedna od njenih drugarica uđe i pridruži se igri u bazenu sa lopticama i na naduvanim igračkama. Nažalost, vrata su ostala prazna.

„Ovo ne bih poželela ni najgorem neprijatelju“

U emotivnoj objavi, majka je naglasila koliko je situacija bila „sramotna i ponižavajuća“, ističući da ne bi poželela takvo razočaranje ni najgorem neprijatelju.

„Sve vreme sam gledala ka vratima, nadajući se da će neko doći“, priznala je. Međutim, u njenim rečima dominira ponos zbog ćerke: „Nisi pustila ni suzu, ali si sve vreme imala osmeh na licu. Juče sam još jednom shvatila da si mala, ali već velika, hrabra i jaka devojčica.“

Reakcije javnosti

Objava se brzo proširila društvenim mrežama. Mnogi su osudili roditelje pozvanih mališana, smatrajući da su dali loš primer svojoj deci. Komentari su se kretali od „neprihvatljivih“ i „sramotnih“ do rečenica podrške: „Srećna si devojčica jer si na zabavi imala ljude koji te zaista vole.“

Majka je završila zahvalivši se animatorima iz zabavnog centra koji su pokušali da razvesele devojčicu i nateraju je da zaboravi na tužno iskustvo.

(Kurir.rs)

