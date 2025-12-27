Slušaj vest

Kada vam je potrebna brza, a hranljiva ideja za ručak ili večeru u dane posta, ova posna obrok salata sa tunjevinom je pravi izbor. Priprema se lako, od dostupnih sastojaka, a zahvaljujući testenini i tunjevini može bez problema da zameni ceo obrok. Idealna je i za poneti – na posao, u školu ili na put.

Potrebni sastojci:

  • 3 konzerve tunjevine
  • 500 g pene testenine
  • 1 konzerva kukuruza šećerca
  • 3–5 kiselih krastavčića
  • 1 veliki dojpak posnog majoneza
  • 1 glavica ljubičastog luka
  • Prženi susam po ukusu
  • So i biber
  • Malo limunovog soka (po želji)
Priprema:

Testeninu skuvajte u obilnoj, posoljenoj vodi prema uputstvu sa pakovanja, vodeći računa da ostane al dente. Procedite je i ostavite da se prohladi ili je properite pod mlazom hladne vode. U međuvremenu, tunjevinu dobro ocedite od viška tečnosti i usitnite viljuškom. Kukuruz takođe procedite. Kisele krastavčiće iseckajte na sitne kockice, dok ljubičasti luk sitno naseckajte - po želji ga možete kratko isprati hladnom vodom kako bi ukus bio blaži.

U velikoj činiji sjedinite ohlađenu testeninu, tunjevinu, kukuruz, krastavčiće i luk. Dodajte posni majonez i sve pažljivo promešajte dok se sastojci ne povežu u ujednačenu salatu. Na kraju posolite i pobiberite po ukusu, dodajte malo limunovog soka ako volite blagu kiselkastu notu, pa pospite prženim susamom za dodatnu aromu i teksturu.

Savet više: Ovu salatu možete ostaviti u frižideru 30 - 60 minuta pre serviranja kako bi se ukusi još bolje povezali. Služi se hladna i jednako je ukusna i sutradan. Jednostavna, ekonomična i zasitna – ova posna salata sa tunjevinom lako može postati stalni deo vašeg jelovnika tokom posta.

