Ako do sada niste imali priliku da ih probate, ova godina je pravi trenutak za to. Među posnim jelima posebno se izdvajaju ona manje poznata, koja se retko nalaze na trpezama, ali upravo zbog toga umeju da oduševe. Iako za mnoga od njih postoje različite varijante recepata, uvek imate slobodu da ih prilagodite sopstvenom ukusu i tako dobijete originalno jelo. Dajte sebi prostora za kreativnost i eksperimentišite.

Posne pihtije – više načina pripreme

Posne pihtije Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Posne pihtije mogu se praviti na razne načine i u različitim kombinacijama. Odlično se uklapaju sa povrćem, ribljim filetima, pirinčem, prazilukom ili pečurkama. Upravo ta raznovrsnost ih čini zanimljivim i pogodnim za različite prilike, naročito u periodu posta.

Potrebni sastojci 400 g šampinjona

1 struk praziluka

2 šargarepe

2 supene kašike želatina

4 - 5 čenova belog luka

peršunov list

so

biber

1 litar vode Način pripreme

Posne pihtije Foto: Profimedia

Pečurke najpre temeljno operite i očistite, tako da ostanu samo njihove kapice. U šerpi zagrejte vodu, blago je posolite i sačekajte da provri. U ključalu vodu ubacite pečurke i kuvajte ih na srednjoj temperaturi oko deset minuta. Dok se pečurke kuvaju, očistite praziluk i šargarepu, pa ih isecite na tanke kolutove. Želatin razmutite u litru vode, po uputstvu sa pakovanja. Sitno iseckajte beli luk i peršunov list, a zatim ih dodajte u pripremljeni želatin.

Za slaganje pihtija najbolje je koristiti đuveč ili sličnu posudu, jer će se pihtije lakše stegnuti i jednostavnije vaditi prilikom serviranja. Na dno posude poređajte obarene kapice pečuraka, preko njih rasporedite praziluk i šargarepu, a zatim sve prelijte želatinom. Površinu blago poravnajte. Posudu ostavite na hladnom mestu dok se sadržaj potpuno ne stegne. Nakon toga pihtije isecite na komade željene veličine i poslužite.

