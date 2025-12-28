Slušaj vest

Materice se svake godine obeležavaju dve nedelje pre Božića i predstavljaju poseban praznik posvećen ljubavi i poštovanju prema majkama i porodici. Ovaj dan simbolizuje zahvalnost za trud i brigu koju majke ulažu tokom cele godine, ali i važnost očuvanja porodičnih veza i tradicije.

U srpskoj tradiciji, Materice su prilika da porodica zajedno slavi i izrazi međusobnu ljubav. Tog dana deca često izrađuju ili kupuju sitne darove za svoje majke, dok majke uzvraćaju pažnjom, poklonima ili omiljenim ručkom. Posebna simbolika ovog dana podseća da je porodica temelj društva i da se ljubav i pažnja međusobno vraćaju. Nekako je svoj put u naše običaje pronašla i praksa da deca vezuju svoje majke kada one to ne očekuju i tako dobiju svoje darove u vidu nekih sitnica.

Foto: dbtravel / Alamy / Profimedia

Tradicija i običaji

Jedan od starih običaja vezanih za Materice jeste odlazak žena na liturgiju, gde se moli za oprost grehova iz prethodne godine. Smatra se da je ovo dan kada je duhovno čišćenje jednako važno kao i fizičko, pa se žene posebno posvećuju molitvi za zdravlje i sreću svoje porodice.

Nekada su majke pripremale svečani posni ručak, dok u novije vreme često očevi i deca preuzimaju brigu o spremanju obroka, kako bi mame imale pravo da se odmaraju. Ovo je i dan kada se izbegava čišćenje ili sređivanje kuće - veruje se da aktivnosti poput usisavanja ili raspremanja mogu "pokvariti" mir i harmoniju koju ovaj praznik nosi.

Foto: Profimedia

Simbolika poklona i odeće

Na Materice važno je obući novu odeću. Tradicionalno, novo odelo simbolizuje čistoću duha i tela, ali i želju da se u Novu godinu uđe sa pozitivnom energijom i lepim događajima. Pokloni koje majke i deca razmenjuju nose dublje značenje. Oni predstavljaju pažnju, zahvalnost i poštovanje, ali i podsećaju na zajedništvo i međusobnu pomoć u svakodnevnom životu.

Molitva i duhovna vrednost

Materice nisu samo dan darivanja, već i vreme za molitvu i razmišljanje o vrednostima. Porodice tradicionalno zajedno okade kuću i pomole se za zdravlje i prosperitet, dok majke upućuju posebnu ličnu molitvu Bogu zahvaljujući se za dobrobit dece i svih ukućana.

Praznik takođe simbolizuje poštovanje i istrajnost u vrlinama, kao i važnost poštenog rada i dobrih dela. Prema narodnim verovanjima, samo ono što je čovek u životu uradio dobro vrednuje se pred "poslednjim sudom", dok materijalna dobra i nečasna dela ne donose pravu nagradu.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

