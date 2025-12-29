Rolovana prasetina jedno je od jela koje se smatra neizostavnim na novogodišnjoj trpezi . Mnogi se odlučuju da ovaj specijalitet od mesa kupe gotov, ali svi se će se složiti da je najbolja rolovana prasetina koju koju sami pripremimo. Donosimo vam jednostavan recept za jelo kojim ćete oboradovati ukućane za praznični ručak.

Priprema:

U avanu ili mlinu za kafu sameljite sve suve začine. Meso posolite i pobiberite i dobro utrljajte na strani kože. Unutrašnji deo pospite samlevenim začinima i sve smotajte u rolat. Rolat uvežite kanapom kako se ne bi otvorio prilikom pečenja. Kožu premažite sa svih strana masnoćom i rolat stavite u tepsiju sa rešetkom. U tepsiju sipajte vodu toliko da ne dodiruje meso na rešetki. Sve umotajte u alu foliju. Pecite na 180-200°C oko 1,5-2 sata. Nakon tog vremena meso bi trebalo da je već omekšalo, ako mislite da nije dovoljno pečeno, vratite ga da se peče još ispod folije. Kada je meso omekšalo, skinite foliju, povećajte temperaturu rerne na 220°C i pustite ga da se zapeče koliko je potrebno da koža porumeni i postane krckava.