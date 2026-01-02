Slušaj vest

Uvek je zabavno učiti se snalaženju u kuhinji uz savete nekog drugog, jer ponekad naučiš pametne i korisne stvari. Tako je nedavno jedna devojka bila u poseti tetki kod koje je naučila bitan savet, a koji se tiče tanjira.

- Uzela je veliku gomilu čistih tanjira iz mašine za pranje sudova i stavila ih direktno u fioku pored nje. Šta?! Fioke nisu za tanjire. Police su za tanjire. To je svakome jasno - rekla je ova devojka.

Ispostavilo se da je skladištenje tanjira u fiokama postao trend u organizaciji kuhinja koji je popularan poslednjih godina. Tetka ove devojke je jednostavno bila ispred vremena.

- Sada kada sam naučila njen genijalan način, savetujem vam da probate ovaj trik za skladištenje tanjira. Na kraju krajeva, što bolje organizujete svoju kuhinju, to ćete više uživati u njenom korišćenju - savet je ove devojke.

Zašto bi trebalo da držimo tanjire u fiokama?

Sigurnost

Razmislite o tome: tanjiri (posebno gomila tanjira) su neki od najtežih predmeta u celoj kuhinji, pa zašto ih skladištiti iznad glave? To je skoro kao da čekate neku nesreću (ili povredu) da se dogodi. Umesto da držite teške predmete na gornjoj polici, ostavite te teže za dohvatanje police za lagano stakleno posuđe, činije za mešanje i alatke za pečenje koje ne koristite svaki dan.

Maksimizacija prostora

Ponekad su police u ormarima postavljene na nezgodnim visinama, pa vaša gomila posuđa koristi samo polovinu dostupnog prostora. To je vredan prostor za skladištenje koji se bespotrebno gubi, da ne spominjemo, ako su police duboke, srećno s dohvatanjem nečega sa zadnje strane.

S druge strane, duboke fioke su dovoljno prostrane da prime sve vaše tanjire. A budući da se fioke izvlače, sve što je pozadi u fioci je jednako lako dohvatanje kao i ono što je napred (što ormani ne mogu uvek da obećaju). Ovo vam takođe omogućava da vidite sve opcije - velike tanjire, tanjire za tortu, činije za supu i činije za žitarice na jednom mestu, tako da tačno znate šta da uzmete. Neki dizajneri čak dodaju drvene čepove kako bi sve bilo uredno na svom mestu.

Lakše punjenje (i pražnjenje)

Razmislite koliko često morate da pretrčavate celu kuhinju da biste ispraznili mašinu za pranje sudova. Skladištite tanjire i drugo posuđe što bliže mašini za pranje sudova (tj. fioka pored nje), i odmah ćete smanjiti vreme i energiju koja je potrebna za učestalo pražnjenje.

Slično tome, kada je u pitanju stvarni "odlaganje", premestiti posuđe na nivo struka ili niže skladište štedi vaše telo od dodatnog fizičkog napora i zapravo je bolje za vaša leđa. Ovo važi i za uzimanje stvari.

Estetika

Koliko su stvarno atraktivni vaši svakodnevni tanjiri? Mogu izgledati lepo na stolu, ali kada su složeni, nisu baš nešto što treba da bude u centru pažnje u vašoj kuhinji. Posebno ako imate otvorene police ili ormare sa staklenim frontovima, sačuvajte izložene komade za lepše stvari poput kristalnih čaša, elegantnih dekantera ili rustičnih dasaka za sečenje. U suštini, bilo šta što doprinosi estetici vaše kuhinje više nego gomila glomaznih tanjira.

Prijateljski prema deci

Ako imate decu u kući, ovaj poslednji argument bi mogao biti ključni razlog zašto da promenite način skladištenja. Skladištenje posuđa na nižem nivou olakšava mališanima da dođu do njega, pa je manja verovatnoća da će se popeti na radne površine kad žele užinu. Osim toga, mogli bi biti voljniji da pomognu u postavljanju stola ako mogu da dohvate sve delove.

