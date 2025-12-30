Slušaj vest

Mimoza salata je klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a njen bogat, kremasti ukus čini je idealnim predjelom za svaku priliku.

Posebno je omiljena tokom prazničnih okupljanja, jer kombinuje jednostavne, ali ukusne sastojke koji se savršeno slažu. Pripremite ovu salatu i unesite prazničnu čarolijuna vaš sto.

Sastojci:

450 g krompira

360 ml kisele pavlake

350 g majoneza

350 g šunke (po izboru)

300 g šargarepe

300 g kačkavalja

5 jaja

4 kisela krastavca, sitno iseckana

Priprema:

Počnite tako što ćete skuvati krompir i šargarepu, a zatim ih narendati. Šunku sitno iseckajte, a jaja skuvajte i narendajte (po mogućstvu, odvojite žumanca od belanaca). Za slaganje salate najbolje je da koristite providnu činiju ili kalup, kako bi slojevi bili vidljivi i estetski privlačni. Prvi sloj je rendani krompir, koji će biti baza. Preko njega nanesite pavlaku, a zatim majonez bogato i kremasto, baš kao što i priliči prazničnim trenucima.

Sledeći sloj je sitno iseckana šunka, koja dodaje sočnost i bogatstvo ukusa. Zatim idu kiseli krastavci, koji daju prijatnu svežinu, a preko njih stavite rendani kačkavalj za još jedan sloj ukusa. Nakon kačkavalja, ravnomerno pospite belanca, a na kraju završite sa rendanim žumancima, koji će dodati lepu boju i završni šmek.

Ponavljajte ovaj postupak dok ne potrošite sve sastojke, a na kraju, završite sa slojem rendanih žumanca. Ovaj sloj će dati salati savršeni, praznični izgled.

(Kurir.rs/Informer)

