Promeniti život iz korena nije nimalo lako. Preseliti se iz jednog od najvećih svetskih gradova prepunog mogućnosti u grad u istočnoj Evropi može biti ogromna promena,što najbolje pokazuje životna priča Lise, koja se pre 12 godina doselila u Beograd, udala se za Srbina i danas tamo živi sa porodicom.

Svoje iskustvo podelila je sa producentom Aleksom, autorom popularnog YouTube kanala "Attack Life". Na pitanje šta joj je najbolji deo života u Srbiji, Lisa je istakla da se u Beogradu oseća sigurno.

- Kao neko iz Njujorka, ne možeš uvek da šetaš i osećaš se bezbedno. Tamo je mnogo ljudi, mnogo se dešava, bučno je i napeto. Nisi potpuno siguran. Ovde mogu da šetam kad god poželim. Ne brinem da li će me neko napasti ili upucati. Mirno je, tiho… Volim manje gradove. Ljudi misle da sam zbog toga čudna - ispričala je Amerikanka, koja radi kao novinarka.

Inat kao glavna osobina

Po njenim rečima, čak je i Beograd ponekad "prepun ljudi".

"Volim da odem autobusom u manje gradove, da se opustim, popijem rakiju, jedem na suncu. Pre Srbije nisam pila kafu - sada stalno pijem espresso, uživam u kofeinu i ovom mirnijem načinu života", kaže Lisa.

Ona smatra da je jedna od najizraženijih osobina Srba - inat, odnosno tvrdoglavost.

"Vidiš onu visinu tamo? Jasno je da niko ne može toliko da skoči. Ali ako kažeš Srbinu da nema šanse - kunem se, on će naći način da to uradi. Neverovatno! Stručnjaci bi to trebalo da prouče", rekla je kroz osmeh i dodala da su Njujorčani i Beograđani potpuno različiti.

"Kada je reč o kulturi, sve je suprotno. Ponekad delujem nepristojno jer ne razgovaram mnogo sa komšijama. Trudim se, ali taj osećaj distance teško je savladati. Ipak, danas sam jača osoba."

Očekivala nešto mračno

Lisa je u Srbiju došla zbog supruga i priznaje da nije znala šta da očekuje.

"Nikada ranije nisam bila u Evropi. Delovalo mi je opasno, jer sam Srbiju poznavala samo iz filmova. Bila sam spremna na nešto mračno i neprijatno."

Kasnije je shvatila da zapravo nije razumela srpsku istoriju, niti ulogu SAD u regionu.

"Moja radoznalost bila je naivna, ali iskrena. Ovo je prelepa, iako komplikovana zemlja- i mislim da bi svako trebalo da nauči nešto o srpskoj istoriji, jer je to važno."

Dodaje da voli što je Amerikanka, ali smatra da je korisno suočiti se sa činjenicom da nijedna nacija nije savršena.

"Napravili smo greške, ali možemo da naučimo da budemo bolji", zaključuje Lisa.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Amerikanka o venčanjima na Balkanu