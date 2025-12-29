Slušaj vest

Otvor na dršci tiganja ili šerpe je detalj koji ne primećujemo i podrazumeva se da je tu. Ipak, iako su neki detalji pametno osmišljeni da nam olakšaju svakodnevicu najčešće ne prepoznajemo njihovefunkcije.

Jedan od takvih detalja je taj otvor na dršci tiganja koji većina koristi za kačenje posuđa i zaista niko ne razmišlja o tome da postoji i druga namena koja je mnogo praktičnija.

Kako otvor pomaže dok kuvate

Tokom pripreme jela, kašiku ili varjaču najčešće spuštamo na ivicu posude ili na radnu površinu. Tada sos kaplje po šporetu, a pribor pravi nered. Otvor na dršci omogućava da kašiku jednostavno provučete kroz njega, tako da ostane iznad tiganja. Sve što se sliva sa pribora vraća se direktno u jelo, a kuhinja ostaje čista.

Tiganj Foto: Shutterstock

Detalj koji povećava bezbednost u kuhinji

Ova funkcija je posebno korisna kada koristite silikonske ili plastične kašike. Ako ih ostavite u vreloj posudi ili preblizu izvoru toplote, materijal se može deformisati. Kod nekih vrsta plastike, pregrevanje može dovesti i do oslobađanja štetnih materija. Kada je kašika stabilno postavljena u otvor drške, ne dodiruje vruće površine i zadržava svoj oblik.

Manje nereda, manje sudova

Priznajte, ovaj jednostavan pokret vam nikada nije pao na pamet, a eliminiše potrebu za dodatnim tanjirićima, podmetačima ili ubrusima. Manje prljavog posuđa znači i brže spremanje nakon kuvanja, pa priprema jela postaje lakša, a radna površina urednija, bez tragova masnoće i kapljica.

Klasična namena i dalje ostaje

Naravno, otvor na dršci i dalje ima svoju osnovnu funkciju kada je u pitanju odlaganje. Tiganj ili šerpa mogu se lako okačiti na kuku, što je idealno rešenje za manje kuhinje. Ipak, tek tokom svakodnevnog kuvanja postaje jasno da je ovaj mali detalj mnogo korisniji nego što se na prvi pogled čini.

Ponekad upravo ovakve sitnice prave najveću razliku i podsećaju nas koliko je tačna ona izreka da je sve u detaljima i malim stvarima.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Zasto vam se hrana lepi za posuđe: