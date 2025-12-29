Kako da vam kosa manje opada zimi?

Zima je period kada kosa često prvi signalizira da telo pati od manjka nečega – bilo da je to vlaga, vitamini ili cirkulacija. Hladan vazduh, grejanje u zatvorenim prostorima, nošenje kapa i smanjen unos sunčeve svetlosti mogu dodatno oslabilo koren dlake. Rezultat je pojačano opadanje kose kod mnogih žena.

Tokom zimskih meseci krvni sudovi na temenu se blago skupljaju zbog niskih temperatura, što smanjuje dotok hranljivih materija do folikula dlake. Suv vazduh u prostorijama, češće pranje kose i iritacije izazvane kapama dodatno pogoršavaju problem.

1. Hidratacija počinje od vlasišta

Ključ zdrave kose je zdravo vlasište. Umesto da se fokusirate samo na dužinu, posvetite pažnju temi. Birajte blage šampone bez sulfata i dodajte hranljiva ulja ili serume za teme, poput ricinusa, argana ili ruzmarina.

"Jednom do dva puta nedeljno nežno umasiraj proizvod u kožu glave – masaža dodatno podstiče cirkulaciju," savetuje stručnjakinja.

2. Ređe pranje kose

Često pranje kose uklanja prirodna ulja koja štite dlaku. Idealno je prati kosu dva do tri puta nedeljno, mlakom vodom. Izbegavajte vruću vodu koja dodatno isušuje i čini kosu lomljivijom.

3. Kape – kako ih pravilno nositi

Hladnoća može oslabiti koren dlake, pa je kapa neophodna. Birajte prirodne materijale kao što su pamuk i vuneni materijali s postavom. Pazite da kapa ne bude preuska – pritisak na teme može pogoršati opadanje kose.

4. Ishrana koja jača kosu

Zimi često unosimo manje svežih namirnica, što kosa odmah oseća. Fokusirajte se na:

proteine (jaja, riba, mahunarke)

gvožđe (spanać, cvekla, crveno meso)

cink i biotin (orašasti plodovi, semenke)

omega-3 masne kiseline

Ako opadanje traje, konsultujte se sa lekarom o suplementima.

5. Manje toplote, više nežnosti

Fen, presa i figaro dodatno iscrpljuju kosu. Kada god je moguće, pustite kosu da se prirodno osuši ili koristite fen na nižoj temperaturi. Ne zaboravite termičku zaštitu.

6. Stres utiče na rast kose

Kratki dani i zimski umor često povećavaju nivo stresa, što direktno utiče na ciklus rasta dlake. Šetnje na dnevnom svetlu, kvalitetan san i rituali opuštanja pomažu i vašoj kosi i opštem zdravlju.

Maske koje pomažu kod zimskog opadanja kose: Ricinus + ruzmarin

Sastojci: 2 kašike ricinusovog ulja, 5–7 kapi eteričnog ulja ruzmarina.

Upotreba: Ugrejte ulje na pari, umasirajte u teme 5 minuta, ostavite 30–60 minuta ili preko noći, pa isperite blagim šamponom.

Jaje + maslinovo ulje

Sastojci: 1 jaje, 1 kašika maslinovog ulja.

Upotreba: Nanesite na teme i dužinu kose, ostavite 20 minuta i isperite mlakom vodom.

Maska od luka

Sastojci: sok od 1 manjeg crnog luka.

Upotreba: Utrljajte samo u teme 20–30 minuta, zatim dvaput operite kosu. Dodajte kašiku meda ili par kapi lavande da ublažite miris.

Aloe vera + kokosovo ulje

Sastojci: 2 kašike gela aloe vere, 1 kašika kokosovog ulja.

Upotreba: Nanesite na teme i kosu, ostavite 30 minuta, pa isperite.

Banana + med

Sastojci: 1 zrela banana, 1 kašika meda.

Upotreba: Izblendajte i nanesite na kosu (ne direktno na teme), ostavite 20–30 minuta.

Učestalost:

Blage maske: 1x nedeljno

Intenzivne (luk, ricinus): 1–2x nedeljno

Minimum 4 nedelje za vidljive rezultate Kada je potrebna stručna pomoć

Ako opadanje traje duže od 2–3 meseca, pojavljuju se pečati bez kose ili naglo proređivanje, obratite se dermatologu ili endokrinologu. Uzrok može biti hormonski disbalans ili manjak minerala, a ne samo sezonski faktor.

Zimsko opadanje kose nije neizbežno. Uz pravilnu negu, dobru ishranu i brigu o vlasištu, kosa može ostati zdrava, sjajna i jaka i tokom najhladnijih meseci.

