Ruska salata je definitivno kraljica novogodišnje trpeze, kao i svake druge svečane prilike, ali odmah za njom ide i urnebes salata. Ona se sprema još jednostavnije nego ruska, a odlično se slaže uz meso sa roštilja.

Za ovaj receptće vam biti potrebno samo nekoliko sastojaka, a ako volite mnogo ljuto, onda je jednostavno: samo dodajte više tucane paprike.

Sastojci:
500 g feta sira
250 g mladog sira
1 veći čen belog luka
1/2 šoljice ulja
6 kašika slatke tucane paprike
3 kašike ljute tucane paprike

shutterstock_2615627075.jpg
Urnebes salata Foto: Shutterstock



Priprema:
Pomešajte u činiji izgnječenu fetu i mladi sir, pa onda dodajte ulje i sitno iseckan beli luk.

Potom dodajte i slatku i ljutu tucanu papriku.

Sve sjedinite mikserom, a onda uživajte u ukusu.

(Kurir.rs/Informer)

