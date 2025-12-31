Najkremastija urnebes salata koju ste probali: Sprema se očas posla, a odlično se slaže uz meso sa roštilja
Ruska salata je definitivno kraljica novogodišnje trpeze, kao i svake druge svečane prilike, ali odmah za njom ide i urnebes salata. Ona se sprema još jednostavnije nego ruska, a odlično se slaže uz meso sa roštilja.
Za ovaj receptće vam biti potrebno samo nekoliko sastojaka, a ako volite mnogo ljuto, onda je jednostavno: samo dodajte više tucane paprike.
Sastojci:
500 g feta sira
250 g mladog sira
1 veći čen belog luka
1/2 šoljice ulja
6 kašika slatke tucane paprike
3 kašike ljute tucane paprike
Priprema:
Pomešajte u činiji izgnječenu fetu i mladi sir, pa onda dodajte ulje i sitno iseckan beli luk.
Potom dodajte i slatku i ljutu tucanu papriku.
Sve sjedinite mikserom, a onda uživajte u ukusu.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Leskovački uštipci i urnebes salata