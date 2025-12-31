Slušaj vest

Ruska salata je definitivno kraljica novogodišnje trpeze, kao i svake druge svečane prilike, ali odmah za njom ide i urnebes salata. Ona se sprema još jednostavnije nego ruska, a odlično se slaže uz meso sa roštilja.

Za ovaj receptće vam biti potrebno samo nekoliko sastojaka, a ako volite mnogo ljuto, onda je jednostavno: samo dodajte više tucane paprike.

Sastojci:

500 g feta sira

250 g mladog sira

1 veći čen belog luka

1/2 šoljice ulja

6 kašika slatke tucane paprike

3 kašike ljute tucane paprike

Urnebes salata Foto: Shutterstock





Priprema:

Pomešajte u činiji izgnječenu fetu i mladi sir, pa onda dodajte ulje i sitno iseckan beli luk.

Potom dodajte i slatku i ljutu tucanu papriku.

Sve sjedinite mikserom, a onda uživajte u ukusu.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Leskovački uštipci i urnebes salata