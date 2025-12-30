Slušaj vest

Hleb je, nažalost, jedna od namirnica koja se najčešće baca širom Evrope, što predstavlja ekološki i finansijski problem. Ipak, rešenje je jednostavno i ukusno, jer su mnogi kulinarski klasici ukusniji upravo sa starim hlebom čija suva tekstura bolje upija arome.

Pre nego što ga otpišete, pokušajte da ga osvežite: celu veknu kratko pokvasite pod vodom i pecite 5-10 minuta na 150°C. Dobićete hrskavu koricu i mekanu unutrašnjost, kao da je tek kupljen.

Priprema domaćih prezli najjednostavniji je način za transformaciju starog hleba. Proces je lak: hleb nasecite, osušite na vazduhu ili u rerni na niskoj temperaturi, a zatim ga usitnite u blenderu ili seckalici. Domaće prezle, bez aditiva, čuvajte u zatvorenoj posudi i koristite za pohovanje, kao vezivo u mesnim veknama i faširanim šniclama, za zgušnjavanje sosa ili kao hrskavi posip za testeninu i složence.

Pohovani hleb, poznat i kao francuski tost, idealan je doručak za koji su starije, suve kriške hleba savršene jer bolje upijaju smesu od jaja i mleka bez raspadanja. Rezultat je hrskava spoljašnjost i meka unutrašnjost. Kriške kratko uronite u smesu i pržite na maslacu do zlatne boje. Poslužite ga u slatkoj varijanti s cimetom, medom i voćem, ili u slanoj verziji uz sir i šunku, prilagođavajući smesu od jaja dodavanjem šećera ili soli.

Prezle pretvaraju stari hleb u zasitan i aromatičan prilog. Za pripremu, kockice starog hleba prelijte toplim mlekom, pa nakon što omekšaju, dodajte jaja, proprženi luk, peršun, so i biber. Po želji dodajte i slaninu za bogatiji ukus. Od smese oblikujte kugle i kuvajte ih u slanoj kipućoj vodi. Ove izdašne kuglice idealne su uz gulaše, mesne soseve i pečenja, jer savršeno upijaju njihove sočne ukuse

Stari hleb lako postaje zvezda deserta ili osvežavajuće salate. Za klasični puding od hleba, komadiće potopite u slatku smesu mleka, jaja i šećera, dodajte voće i začine po želji te zapecite do kremaste teksture. Za laganiji letnji obrok pripremite panzanelu, italijansku salatu gde se prepečene kocke starog hleba mešaju sa sočnim paradajzom, lukom i bosiljkom. Hleb upija sokove povrća i preliv od maslinovog ulja i sirćeta, stvarajući jedinstveno jelo.

Domaći krutoni neuporedivo su bolji od kupovnih. Kockice starog hleba začinite maslinovim uljem i začinskim biljem te ispecite u rerni do hrskavosti. Savršen su dodatak supama i salatama. Stari hleb takođe je odlična baza za slane složence. Složite ga u posudu sa sirom, šunkom ili povrćem, prelijte mešavinom jaja i mleka te zapecite. Takva jela, poput popularne "strate", idealan su način za pripremu brzog i ukusnog obroka od ostataka, štedeći vreme i smanjujući otpad.

