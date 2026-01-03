Ako planirate svoju bajku: Ovo su najsrećniji datumi za venčanje u 2026. godini
Za parove koji planiraju venčanje s verom u snažnu simboliku brojeva, izbor datuma može biti više od kalendarskog izbora - on je poziv na energiju koju želite da unesete u svoj brak. Numerologija uči da svaki datum nosi svoju vibraciju i energiju, a datumi s povoljnim brojevima mogu doneti harmoniju, ljubav, stabilnost i rast u zajednički život.
Za sve parove pred kojima je venčanje u 2026. godini, u nastavku smo izdvojili 10 datuma s magičnim kombinacijama brojeva koji su idealni za parove koji žele da unesu pozitivnu energiju u svoj brak.
Proleće - simbol novih početaka
- 1. maj 2026. (petak)
Datum koji simbolizuje novi početak, rast i optimizam – savršen za parove koji brak vide kao zajednički projekat.
Numerološki broj: 8
Broj osam simbolizuje stabilnost, sigurnost i dugoročni uspeh. Prema numerološkim izvorima, ovo je odličan datum za parove koji žele čvrste temelje i zajedničku budućnost s jasnim ciljevima.
- 2. maj 2026. (subota)
Jedan od najtraženijih prolećnih termina: praktičan, romantičan i idealan za celodnevno slavlje.
Numerološki broj: 9
Broj devet povezuje se s emocionalnom zrelošću, empatijom i univerzalnom ljubavlju – idealno za parove koji brak doživljavaju kao duboko, svesno partnerstvo.
Leto – ljubav na velikoj pozornici
- 13. jun 2026. (subota)
Jun je tradicionalno mesec ljubavi, a ovaj datum nosi sklad i stabilnost.
Numerološki broj: 4
Četvorka je broj stabilnosti i trajnosti. Često se smatra jednim od najpouzdanijih brojeva za brak.
- 20. jun 2026. (subota)
Savršeno za venčanja na otvorenom, uz dugačak dan i zlatno večernje svetlo.
Numerološki broj: 4
Ponovo naglašava sigurnost, odgovornost i stabilan odnos - savršen izbor za parove koji cene red i dugoročnost.
- 18. jul 2026. (subota)
Strastvena, topla letnja energija – idealna za velika, vesela slavlja.
Numerološki broj: 5
Broj slobode, promene i rasta. Ovaj datum odgovara parovima koji vole dinamiku, putovanja i život bez krute rutine.
- 15. avgust 2026. (subota)
Jedan od najsnažnijih letnjih datuma, često povezan s dugotrajnom i stabilnom ljubavi.
Numerološki broj: 6
Jedan od najpovoljnijih brojeva za brak. Šestica simbolizuje ljubav, porodicu i harmoniju, a prema numerološkim izvorima često se smatra "idealnim brojem za venčanje".
Jesen – elegantna i zrela romantika
- 19. septembar 2026. (subota)
Jesen donosi mir, sigurnost i osećaj "pravog trenutka".
Numerološki broj: 2
Broj partnerstva i ravnoteže. Numerolozi ga često ističu kao najdirektniji simbol braka - dvoje ljudi u skladu.
- 17. oktobar 2026. (subota)
Datum koji simbolizuje zrelost odnosa, ravnotežu i jasne odluke.
Numerološki broj: 3
Broj radosti, komunikacije i optimizma. Ovaj datum nosi energiju lakoće i veselja, idealnu za brak pun smeha.
Zima – intimna čarolija
- 11. decembar 2026. (petak)
Elegantno, romantično i savršeno za profinjena zimska venčanja.
Numerološki broj: 3
Naglašava zajedničko stvaranje, otvorenu komunikaciju i veselu atmosferu – savršeno za zimska, intimna venčanja.
- 12. decembar 2026. (subota)
Topla praznična atmosfera i snažan osećaj zajedništva čine ovaj datum posebnim.
Numerološki broj: 6
Još jedan snažan datum za ljubav, porodicu i emocionalnu sigurnost - idealan za parove koji sanjaju o toplom, stabilnom domu.
I poruka za kraj - iako simbolika datuma može biti lepa vodilja, najvažnije je da odabrani dan ima značenje za vas. Međutim, ako želite da spojite emociju, dobru energiju i praktičnost vikenda - ovih 10 datuma u 2026. odlična su polazna tačka.
(Kurir.rs/Superžena)
