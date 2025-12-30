Slušaj vest

Svakog meseca u narednoj godini će se određeni horoskopski znaksnalaziti bolje od drugih zbog raznih astroloških konekcija i tranzita, a opet, neko će dobiti priliku u nekom drugom trenutku u godini.

U najboljem mesecu za vaš horoskopski znak 2026. godine ćete osećati kao da vas univerzum čuva. Ne mora da znači da ništa neće poći po zlu u tom mesecu, ali ćete ipak otkriti da bez mnogo napora privlačite sreću i da dobri trenuci ipak nadmašuju sve loše.

Ovan: jun

Ovnovi, vaš najbolji mesec u 2026. godini je jun, a ovo je samo početak. U junu, Venera, planeta ljubavi, novca i društvenog života, nalazi se u Lavu, vašoj petoj kući ljubavi. Da sve to bude još bolje, 30. jun je dan kada Jupiter, planeta dobitka i ekspanzije, takođe ulazi u polje Lava. Imaćete puno zabave i društvenih aktivnosti ovog meseca. Ako ste slobodni, postoji velika šansa da ćete upoznati nekog novog.

Pošto peta kuća takođe vlada kreativnošću, i vi kreativno blistate. Sunce prelazi preko kompatibilnih Blizanaca, vaše treće kuće komunikacije, u junu, a Mars ulazi u isti znak pre nego što se mesec završi. Ovo je još jedan pozitivan znak za vas, stavljajući fokus na putovanja i komunikaciju. Vrlo je moguće da ćete ovog meseca otići na zasluženi odmor. Uživajte!

Bik: mart

Bikovi, vaš najbolji mesec u 2026. godini je mart. Ovog meseca, Jupiter okreće direktno u Raku u vašoj trećoj kući komunikacije. Jupiter u Raku je veoma kompatibilan tranzit za vas, a planeta ekspanzije stvara pozitivan aspekt sa vašim Suncem, donoseći sreću i dobitak.

U martu, Sunce, Merkur, Venera i Mars tranzitiraju kroz Ribe. Ovo je vaša 11. kuća, koja vlada grupama, organizacijama i društvenim aktivnostima, dajući vam priliku da se umrežite i napredujete u svetu. Pomračenje punog meseca 2. marta pada u vašu petu kuću ljubavi, stvarajući romantične mogućnosti za ostatak godine, čineći ovo najboljim mesecom u 2026. godini!

Blizanci: jun

Blizanci, najbolji mesec za vas u 2026. godini je definitivno jun. Ovog meseca, Jupiter, planeta sreće, ulazi u vašu treću kuću komunikacije i putovanja. U prvom delu meseca, pridružiće mu se Venera, donoseći vam mogućnosti za jačanje komunikacije. Imate sve šanse da smislite izvanrednu ideju od koje ćete imati koristi, a ovo je samo početak vaše sreće.

U junu, Jupiter pravi pozitivan aspekt sa Uranom u vašoj prvoj kući o sebi, što može rezultirati neočekivanim prilikama. Jupiter takođe pravi trigon sa Neptunom u vašoj 11. kući grupa i prijatelja, čineći ovaj mesec odličnim društvenim i sa grupama i organizacijama. U junu ćete prosto blistati.

Rak: maj

Maj je vaš najbolji mesec u 2026. godini, Rakovi, a sve zahvaljujući Jupiteru koji donosi radost, sreću i obilje dok je u vašem znaku. Kasnije tokom meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u Raku za dodatnu dozu sreće i radosti. Sunce, Merkur i Mars će ovog meseca tranzitirati kroz vašu 11. kuću, ili kompatibilnog Bika, podstičući vas da se upoznate sa drugima i umrežite.

Postoji veliki potencijal za nove mogućnosti ovog meseca koje uključuju posao, kao i upoznavanje nekoga posebnog ako ste slobodni.

Pun Mesec 1. maja pada u Škorpiju, vašu petu kuću ljubavi, što bi trebalo da bude posebno vreme. Nakon toga sledi mlad mesec u Biku koji osvetljava vašu 11. kuću prijateljstva i grupa, koje mogu uključivati kompanije i organizacije, čineći ovo vreme kada ste primećeni i možete napredovati u karijeri.

Lav: Jul

Lave, vaš najbolji mesec u 2026. godini je definitivno jul, a velikim delom je za to zaslužan Jupiter koji počinje svoj tranzit kroz vaš znak, što se dešava samo otprilike svakih 12 godina. Ova energija donosi rast, obilje i sreću. U prvom delu meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u vašoj prvoj kući, što je vreme kada izgledate i delujete najbolje i privlačite druge k sebi!

Kada Venera napusti Lava 9. jula, ulazi u Devicu, povećavajući mogućnosti u vašoj drugoj kući novca. Mars ovog meseca tranzitira kompatibilne Blizance kroz vašu 11. kuću grupa, društvenih aktivnosti i prijateljstava, podstičući vas da se družite.

Mesec se završava punim mesecom u vašoj sedmoj kući partnera, stvarajući mogućnosti da provedete kvalitetno vreme sa nekim posebnim i čineći ovo izuzetno uzbudljivim mesecom.

Devica: maj

Vaš najbolji mesec je maj, Device, jer kompatibilni Jupiter u Raku tranzitira kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Pošto Jupiter u Raku stvara pozitivan aspekt sa vašim Suncem, on generiše dodatnu sreću i prosperitet.

U maju, Merkur tranzitira kroz Bika, ili vašu devetu kuću putovanja, pre nego što se preseli u vašu kuću karijere, stavljajući vas u centar pažnje i stvarajući dodatnu sreću. Mars takođe ulazi u polje Bika ovog meseca, stavljajući veći naglasak na putovanja, obrazovanje ili objavljivanje kasnije tokom meseca. Ovo je najbolji mesec za putovanja i verovatno ćete negde otići.

Mlad mesec sredinom meseca takođe pada u vašu kuću putovanja i obrazovanja, nakon čega sledi drugi pun mesec u maju koji pada u vašu četvrtu kuću doma, stvarajući mogućnosti za povezivanje sa porodicom i onima koji su vam najbliži, čineći ovo veoma srećnim mesecom!

Vaga: avgust

Avgust je vaš najbolji mesec u 2026. godini, Vage. Do avgusta, srećni Jupiter ulazi u kompatibilnog Lava i tranzitira kroz vašu 11. kuću, koja vlada prijateljima, grupama i vašim nadama i željama. 6. avgusta, Venera počinje da se kreće kroz vašu prvu kuću, pa ćete tada biti u svom najboljem izdanju. Mars, planeta akcije, tranzitira kroz vašu devetu kuću putovanja i obrazovanja, a zatim se premešta u Raka ili vašu 10. kuću. Ovo stavlja fokus na vas i vašu karijeru.

Pomračenje Sunca 12. avgusta pada u polju Lava, odnosno vašu 11. kuću, nakon čega sledi pomračenje Meseca u Ribama, vašoj šestoj kući rada, 28. avgusta. Ovaj mesec donosi snažne mogućnosti za priznanje i uspeh, što povećava vašu ukupnu sreću!

Škorpija: Februar

Vaš najbolji mesec u 2026. godini je februar, Škorpije, jer je srećan Jupiter u Raku, još jednom vodenom znaku, i veoma kompatibilan sa vama. Jupiter tranzitira kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Jupiter pravi trigon sa vašim Suncem dok je u Raku, donoseći sreću, rast i radost. U februaru, Sunce, Merkur i Venera tranzitiraju kroz vašu petu kuću ljubavi, stvarajući mogućnosti da upoznate nekoga posebnog ako ste slobodni. Ako imate partnera, februar je veoma srećan mesec za vašu vezu.

Mars tranzitira kroz vašu četvrtu kuću ovog meseca, što ga čini savršenim vremenom za selidbu ako vam predstoji. Ako se ne selite, ovo je mesec kada možete napraviti promene u domu, zabaviti se i provoditi više vremena sa porodicom. Mars u Vodoliji je još značajniji tokom prvog dela meseca kada mu se pridružuju Merkur i Venera, što ga čini odličnim mesecom za opšti rast i posebno blagostanje.

Strelac: Novembar

Novembar je vaš najbolji mesec u 2026. godini, Strelčevi, Sunce tada počinje godišnji tranzit kroz vaš znak. Srećni Jupiter je ovog meseca u kompatibilnom Lavu, tranzitirajući kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Ova energija stvara mogućnosti u ovim oblastima i povećava vašu radoznalost.

Venera tranzitira kroz kompatibilnu Vagu u novembru i okreće se direktno u ovom znaku, koji je vaša 11. kuća grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Saturn i Neptun tranzitiraju kroz Ovna 2026. godine, stvarajući stabilnost u prijateljstvima i stabilnije ljubavne veze. Ovo je mesec za povezivanje sa drugima koji mogu postati značajni na neki način. Sa Neptunom u petoj kući, možete upoznati nekoga koga smatrate idealnim i zabavnim, što ovaj mesec čini fantastičnim za vas!

Jarac: Decembar

Najbolji mesec za vas u 2026. godini, Jarče, je decembar. Ovo je mesec kada Sunce ulazi u vaš znak, a reflektor se okreće ka vama. U decembru, srećni Jupiter je u Lavu, odnosno vašoj osmoj kući, koja vlada novcem, novcem drugih ljudi, intimnošću i načinom na koji se odnosite i osećate u vezi ako ste u njoj - što bi trebalo da ide odlično u ovom trenutku. Jarčevi, vi ste fokusirani na zarađivanje novca i postizanje ciljeva, a Jupiter je u vašoj osmoj kući od jula, stvarajući mogućnosti za vaš finansijski napredak.

Venera tranzitira kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti u decembru, dajući vašem društvenom životu podsticaj. Pored toga, planeta akcije Mars tranzitira kroz vašu devetu kuću obrazovanja, pogleda na svet i putovanja ovog meseca, tako da izgleda da postoji prilika da uzmete zasluženi odmor. Čestitamo, Jarčevi, vaša godina se završava sa velikim uspehom.

Vodolija: Januar

Za vas, Vodolije, vaš najbolji mesec dolazi rano. U januaru, Sunce tranzitira kroz vaš znak, čineći vas centrom pažnje i usmeravajući pažnju na vas. Tokom druge polovine meseca, fokus je zaista na vama jer Merkur, Venera, Mars i Pluton tranzitiraju kroz vašu prvu kuću. Ovo je izuzetno zauzet mesec za vas.

Srećni Jupiter tranzitira kroz vašu sedmu kuću partnera, dajući vam sreću u pogledu partnera u januaru, kako lično tako i profesionalno. Spoljašnje planete su takođe značajne ovog meseca. Saturn pravi pozitivan aspekt sa Uranom, što predstavlja novčanu priliku. Ili biste mogli da kupite nekretninu, što vam daje odličan početak nove godine!

Ribe: Jun

Vaš najbolji mesec u 2026. godini je jun, Ribe. Srećni Jupiter ovog meseca tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi i trebalo bi da budete prilično društveno zauzeti. Sunce napušta vašu četvrtu kuću u junu, pridružujući se Jupiteru u vašoj petoj kući ljubavi. Merkur ulazi u Raka 1. juna, stvarajući veliku komunikaciju i sa prijateljima i sa romantičnim partnerima.

Venera je takođe u Raku tokom prve polovine meseca, tako da ako ste slobodni i nemate ili ne upoznajete partnera u junu, to je samo zato što ga ne želite! Ako ste u partnerstvu, ovo bi trebalo da bude najpozitivnije doba godine za vašu vezu. Peta kuća takođe vlada decom i kreativnošću. Ako ste kreativna osoba ili ste uključeni u kreativnu stvar, ne možete izgubiti u junu. Ako imate ili želite decu, ona bi trebalo da budu zadovoljstvo ovog meseca, ili bi vaša porodica mogla da se proširi ako je to ono što želite.

Planeta akcije Mars tranzitira kroz Bika, odnosno vašu treću kuću, u junu, pa očekujte puno interakcije sa drugima i kratkih putovanja ovog meseca — najpozitivnije vreme za vas ove godine!

