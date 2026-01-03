Slušaj vest

Ako ste se ove godine odlučili za prirodnu jelku, verovatno ste se pripremili i na to da će borove iglice stalno biti na podu jer će otpadati.

I to je sasvim u redu, treba se opustiti u vreme praznika, ali je moguće da će vas nervirati, pogotovo ako imate malu decu, pa se plašite da nešto ne stave u usta. Ne brinite, ne morate da svako malo uključujete usisivač i remetite kućni red. Možete se okrenuti jednostavnijem rešenju. Lepljiva višeslojna traka, koja se u domaćinstvima koristi za popravke može da bude daleko bolje rešenje.

bozic.jpg
Jelka Foto: Eliano Imperato / AFP / Profimedia

Omotajte je oko ruke, sa lepljivom stranom okrenutom ka spolja, pa rukom lagano tapkajte preko otpalih iglica na podu, tepihu ili nameštaju. Iglice će se odmah zalepiti za lepljivu stranu trake i jednostavno podići bez previše muke.

(Kurir.rs/Glossy)

