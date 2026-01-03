Ako ste se ove godine odlučili za prirodnu jelku , verovatno ste se pripremili i na to da će borove iglice stalno biti na podu jer će otpadati.

I to je sasvim u redu, treba se opustiti u vreme praznika, ali je moguće da će vas nervirati, pogotovo ako imate malu decu, pa se plašite da nešto ne stave u usta. Ne brinite, ne morate da svako malo uključujete usisivač i remetite kućni red. Možete se okrenuti jednostavnijem rešenju. Lepljiva višeslojna traka, koja se u domaćinstvima koristi za popravke može da bude daleko bolje rešenje.