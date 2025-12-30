Slušaj vest

Pojedine avio kompanije imaju određene kodekse oblačenja prema kojima od putnika zahtevaju da izgledaju "pristojno". Jedna žena dala je sebi oduška te se odlučila da obuče majicu koja je jedva pokrivala njene obline, a reakcija ostalih putnika u avionu bila je urnebesna.

Žena po imenu Karla iz Španije pojavila se među ostalim putnicama u uskim farmerkama i topu sa ogromnim dekolteom, na leđima je imala samo tračice sa zlatastim perlama koje više deluju kao nakit koji drži komad materijala koji jedva pokriva njene grudi.

Privukla je brojne poglede u avionu, a na snimku koji je objavila na Tiktoku u prvi plan su reakcije dvojice muškaraca koji nisu mogli da sakriju šok zbog njenog stajlinga, a ni da skrenu pogled.

Karla je i ranije objavljivala videe sa istom tematikom - pojavila bi se u avionu oskudno odevena dok bi kamera beležila reakcije putnika. "Zašto bi ovo nosila u avionu?", "Ne treba putovati u ovakvoj odeći", "U avionu si, ne na plaži", "Samo traži pažnju", komentarišu na Tiktoku gde ovaj snimak ima više desetina miliona pregleda pa je pažnju svakako privukla.

Većina avio-kompanija nema strogo propisan kodeks oblačenja za putovanje, mada postoje nepisana pravila i saveti koji obezbeđuju i udobnost i poštovanje normi, odnosno osnovnog bontona.

Karla izazvala pometnju u avionu oskudnom majicom Foto: carlaaaish02/tiktok

Trebalo bi izbegavati odeću sa uvredljivim natpisima - psovkama, političkim provokacijama ili neprikladnim fotografijama. Previše oskudna odeća u koje spadaju kupaći kostimi ili šortsevi, smatra se takođe neprikladnom. Iz higijenskih i bezbednosnih razloga, ne bi trebalo da putujete bosonogi.

To su nepisana pravila za putovanje ekonomskom klasom, dok u višim klasama pravila mogu da budu stroža pa da se nalaže nošenje elegantnijih pantalona i košulja, a ne trenerki, primera radi.