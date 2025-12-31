Slušaj vest

Do novogodišnje noći ostalo je veoma malo, a svi užurbano završavaju poslednje pripreme za najluđu noć u godini. Nepisano pravilo koje se godinama ponavlja jeste i to da se doček nove godine malo "začini" kako bi se privukla sreća. Već neizostavno je nošenje crvenog donjeg veša.

Zašto u novogodišnjoj noći nosimo crveni (ili žuti) veš?

Tradicija nošenja crvenog donjeg veša ima korene još u srednjem veku, u vremenu kada je crvena odeća bila strogo zabranjena. Ova boja tada se povezivala sa krvlju, đavolom i veštičjim čaranjem, pa je njeno javno nošenje smatrano opasnim i neprihvatljivim.

Ipak, uprkos praznoverju i strahu od kazni, ljudi su tokom dugih i mračnih zimskih meseci žudeli za crvenom bojom. Ona je, osim što je izazivala strah, istovremeno simbolizovala život, toplinu i sunčevu energiju, sve ono čega je zimi najviše nedostajalo.

Kako privući ljubav u novoj godini Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Kako bi zaobišli zabrane, dosetljivi ljudi su pronašli savršeno rešenje: crvene krpice skrivali su ispod slojeva odeće. Tako je crvena boja ostajala blizu tela, ali daleko od očiju vlasti.

Novogodišnji ritual koji osvaja svet

Današnji običaj nošenja crvenog donjeg rublja u noći između Stare i Nove godine potiče iz Španije, odakle se proširio širom sveta. Veruje se da crveni veš donosi ljubav, strast i sreću u emotivnom životu, pa ga biraju oni koji u Novoj godini žele novu romansu ili jačanje postojeće veze.

Foto: Axel Bückert / Panthermedia / Profimedia

Žuti veš za novac i uspeh

S druge strane, oni koji u novu godinu ulaze sa poslovnim ambicijama i željom za finansijskim napretkom, često biraju žuti donji veš. Žuta boja simbolizuje bogatstvo, uspeh i prosperitet, pa je nose svi koji žele više novca i poslovnih prilika nego u godini na izmaku.

Bilo da verujete u simboliku boja ili ne, jedno je sigurno novogodišnji rituali postoje da bismo u novu godinu ušli s nadom, optimizmom i osmehom.