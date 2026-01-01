Slušaj vest

Tokom zimskih meseci, sušenje veša može postati pravi izazov. Hladan vazduh zadržava više vlage, što znači da voda iz odeće sporije isparava. Čak i kada veš stavite pored radijatora, u tkaninama ostaje mala, ali tvrdokorna količina vode koja može produžiti sušenje satima, pa čak i danima.

Ova tzv. „poslednja vlaga“ najčešće je krivac što veš deluje stalno vlažno i teško se potpuno osuši.

Trik koji mnogi zanemaruju – dvostruka centrifuga

Gotovo sve moderne veš-mašine imaju posebnu opciju za centrifugiranje. Većina ljudi koristi ovu funkciju samo kao završni korak pranja, ali ponovljena centrifuga može napraviti ogromnu razliku.

Prvi ciklus centrifuge uklanja najveći deo vode iz odeće. Drugi ciklus, pokrenut odmah nakon prvog, izbacuje tvrdokornu vlagu koja ostaje duboko u vlaknima.

Zašto dodatna centrifuga pomaže

Nakon prvog ceđenja, odeća i dalje sadrži značajnu količinu vode, posebno peškiri, posteljina, trenerke i zimski džemperi. Drugi ciklus centrifuge dodatno istiskuje vlagu, čineći odeću lakšom i znatno suvlјom na dodir.

Prednosti dvostruke centrifuge:

Ne troši dodatnu vodu

Ne zahteva novo pranje

Kratko traje

Ne opterećuje mašinu više nego standardni ciklus

Manja količina vode u odeći znači i brže sušenje, bez obzira na to gde veš okačite. Šta dobijate ovim jednostavnim trikom

Ovaj mali trik donosi više prednosti nego što se na prvi pogled čini:

Veš se suši brže

U prostoru ima manje vlage

Prozori se manje magle

Odeća zadržava oblik i prijatan miris

Boravak u zatvorenom tokom zime postaje prijatniji, jer višak vlage u vazduhu koji stvara osećaj hladnoće i težine praktično nestaje. Sve to zahvaljujući funkciji koju već imate u svojoj veš-mašini, a koju mnogi zanemaruju.

