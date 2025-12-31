Slušaj vest

Mnogo je razloga zašto, bez obzira na našu visinu i građu, volimo da nosimo štikleu posebnim prilikama. Vizuelno izdužuju figuru, popravljaju držanje i odlično upotpunjuju elegantne kombinacije, ali večernje nošenje visokih potpetica za mnoge je prava noćna mora. Žuljevi, nelagodnost i bolovi često su neizbežni, naročito ako ste izabrali model koji vam ne odgovara po broju ili obliku.

Bolovi od štikli
Kako se doček Nove godine približava, pronašli smo nekoliko saveta koji će vam pomoći da celu noć provedete u omiljenim štiklama bez bolova. Stručnjak za negu stopala Lisa Kej podelila je za britanskim Mirror savete za pripremu stopala pre plesne noći, a za jedan od najvažnijih trikova biće vam potreban samo – dezodorans.

profimedia0528874676.jpg
Štikle Foto: Profimedia

"Odličan i veoma pristupačan trik za sprečavanje trenja i iritacija tokom nošenja štikli jeste nanošenje roll-on dezodoransa na bočne strane stopala. Tako se stvara barijera između kože i cipele. Tokom večeri stopala se mogu znojiti, a dezodorans zadržava vlagu upravo na mestima gde obično nastaju žuljevi", objasnila je Kej i otkrila kakav model cipela je najudobniji.

"Pravi izbor cipela za oblik vašeg stopala je ključan. Ako imate široka stopala, najbolji su modeli sa četvrtastim ili zaobljenim vrhom, umesto špicastih. Takođe, cipela sa malom platformom može biti od velike pomoći – centimetar ili dva podloge napred smanjuje pritisak na pete i ravnomernije raspoređuje težinu", dodala je.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

 VIDEO: Štikle

Štikle Izvor: Instagram/duzenledekorla