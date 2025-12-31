da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Iako je doček Nove godine često prikazan kao najvažniji dan u godini, realnost, kao i kod većine praznika, je mešavina dobrih i loših trenutaka. Istina je da nijedan dan ne može sam postaviti ton cele godine, baš kao što nijedan stajling ne definiše vaš lični stil. Ipak, postoji jedna zanimljiva narodna verovanja koju mnogi i dalje poštuju: boja donjeg rublja navodno određuje vrstu sreće u narednih 12 meseci.

Metoda može zvučati smešno, ali je jednostavna i ne zahteva mnogo truda, a može doneti ljubav, bogatstvo i prijateljstva. U mnogim zemljama dugo postoji tradicija povezivanja boje donjeg rublja sa srećom, a čak i astrolozi tvrde da različite boje nose različite vrste energije. Baš kao što izbor odeće po auri može uticati na raspoloženje i prevazilaženje prepreka, boja donjeg rublja može vam pomoći da novu godinu započnete pozitivno.

Evo značenja svake boje i saveta koji par odabrati pre nego što sat otkuca ponoć.

Ružičasta

1/5 Vidi galeriju Rijana pozirala u nikad manjim tangama i sa velom na glavi Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia

Ako želite da osjetite ljubav u punom smislu te reči, ružičasta je pravi izbor. Nije toliko strastvena kao crvena, ali je slađa i harmoničnija. Nošenje ove boje može vas inspirisati da provedete više vremena sa bliskim prijateljima ili organizujete druženje sa starim kolegama.

Bela

Za mir i spokoj, odaberite belo donje rublje. Bilo da je reč o poslu, porodici ili nečem što vas stresira, bela boja podseća da je važno udahnuti i verovati da budućnost neće uvek biti napeta.

Žuta

Žuta boja simbolizuje novac i bogatstvo. Ako želite da finansije idu na bolje u narednoj godini, obucite žute gaćice. Možda vas očekuje unapređenje ili posao iz snova.

Zelena

Zelena označava prirodu, život i slobodu. Idealna je za one koji žele avanturu, promenu ili novi energični početak. Može doneti osećaj mogućnosti i otvaranje novih puteva u životu.

Crvena

1/5 Vidi galeriju Rijana u crvenom donjem vešu Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Savage X Fenty/Instagram / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za ljubav i romantiku, crveno donje rublje je obavezno. Bilo da ste spremni za novu vezu ili želite da ojačate postojeću, crvena boja daje dodatni impuls. Posebno efektnu energiju možete pojačati ako odaberete sjajan model, poput onih koje nosi Kate Bekinsejl.

Plava

Plava boja simbolizuje zdravlje i blagostanje. Ako vam je cilj da više brinete o sebi, vežbate ili se opuštate, plavo donje rublje može vas podsetiti da postavite svoje zdravlje na prvo mesto.

Ljubičasta

Ljubičasta označava moć i unutrašnju snagu. Idealna je za one koji žele da započnu godinu u „kraljevskom“ stilu, sa višim nivoom duhovnog ili filozofskog angažmana.

Srebrna

Srebro je boja transformacije i unutrašnje mudrosti, inspirisana mesečevom energijom. Nosite srebrno ako želite da započnete novu, značajnu fazu u životu.

Crna

Crno donje rublje simbolizuje moć. Ako ste spremni da preuzmete kontrolu ili povratite fokus, ova boja šalje poruku odlučnosti i organizovanosti. Postavite ciljeve i krenite ka njima bez zadrške.

1/3 Vidi galeriju Rijana u kampanji za svoj brend Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia

Lavanda

Ako je ljubičasta previše odvažna, probajte nežnu lavandu. Pastelna boja pomaže u manifestovanju mira i smirenosti u novoj godini.

Bledo plava

Bledo plava je omiljena pastelna nijansa, posebno za one koji planiraju putovanja ili odmor na toplijim destinacijama. Ova boja privlači dobro zdravlje i donosi mirnije navike, kao što su meditacija, vežbe disanja i sporije ritmove života.

Braon

Braon donje rublje simbolizuje zemlju i stabilnost. Ako želite da ostavite haotičnu energiju iza sebe, obucite ga i započnite godinu sa osećajem sigurnosti i uzemljenja.

Video: Zarada od donjeg veša