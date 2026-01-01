Ovo je osnovna smesa za pripremu pite od starog hleba kojoj možete da dodajete sastojke po želji, a možete i bez dodataka da je ispečete. Jajima dodajemo so i zajedno ćemo ih umututu žicom. Dodaćemo ulje i opet umutiti. Zatim jogurt i pavlaku i opet umutimo. Na kraju dodajemo prašak za pecivo i sve sjedinimo. Ako ste se odlučili da dodajete nešto po svom izboru, pošto ste umutili osnovnu masu odmah dodajete željene sastojke. U pouljenu vatrostalnu, keramičku posudu ili dublji pleh poslažite ravnomerno stari hleb isečen na kockice. Prelijte spremljenom smesom hleb i malo varjačom pritisnite, da bi hleb upio. Ostavite da tako odstoji dok vam se rerna zagreje, jer će se hleb dok odstoji dodatno natopiti. Po želji posuti susam.