Slušaj vest

Nakon lude novogodišnje noći, malo ko ima želju da provede sate u kuhinji spremajući obrok. Zato vam donosimo recept za jednostavnu pitu od starog hleba koja se priprema za svega nekoliko minuta. 

Sastojci:

500 ml jogurta
200 ml kisele pavlake
4 jaja
100 ml ulja
10 gr soli
10 gr praška za pecivo
500 gr starog hleba

profimedia-0852613690.jpg
ilustracija Foto: Михаил Жигалин / Alamy / Profimedia

Priprema: 

Ovo je osnovna smesa za pripremu pite od starog hleba kojoj možete da dodajete sastojke po želji, a možete i bez dodataka da je ispečete. Jajima dodajemo so i zajedno ćemo ih umututu žicom. Dodaćemo ulje i opet umutiti. Zatim jogurt i pavlaku i opet umutimo. Na kraju dodajemo prašak za pecivo i sve sjedinimo. Ako ste se odlučili da dodajete nešto po svom izboru, pošto ste umutili osnovnu masu odmah dodajete željene sastojke. U pouljenu vatrostalnu, keramičku posudu ili dublji pleh poslažite ravnomerno stari hleb isečen na kockice. Prelijte spremljenom smesom hleb i malo varjačom pritisnite, da bi hleb upio. Ostavite da tako odstoji dok vam se rerna zagreje, jer će se hleb dok odstoji dodatno natopiti. Po želji posuti susam.

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Staviti da se peče oko 35 minuta, zavisno od rerne. Kada je pita pečena pokriti je krpom i ostaviti 10 minuta da odstoji, pa je poslužiti.

(Kurir.rs/Domacirecepti)

Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane