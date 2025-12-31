Slušaj vest

Jedna žena potražila je podršku na Redditu nakon što je otkrila da finansijski temelji na kojima je verovala da počiva njen brak zapravo nisu onakvi kakvim su joj predstavljani.

U objavi je navela da su ona i njen suprug, oboje stari 32 godine, zajedno još od tinejdžerskih dana, tačnije od svoje 19. godine. „Imam osećaj da mi je ceo odnos eksplodirao pred očima“, napisala je, dodajući da više ne zna da li „preteruje ili ne“.

Svađa, brak Foto: Shutterstock

Godinama su planirali savršen život i samo jedno dete

Od samog početka, par se složio da želi samo jedno dete i godinama su pažljivo planirali idealne uslove za roditeljstvo. Kako je objasnila, dogovor je bio da ona ostane kod kuće i u potpunosti se posveti detetu.

Razlog za takvu odluku bio je i duboko traumatičan: njen muž je izgubio brata koji je preminuo od posledica zlostavljanja u vrtiću. Zbog toga su želeli potpunu kontrolu i sigurnost kada je reč o brizi o detetu.

Godine discipline i štednje su se isplatile. Pre dve godine ostvarili su sve ciljeve: imali su više od pola miliona dolara u investicijama, dodatnu ušteđevinu, obveznice, kuću – pa čak i čamac. Kada je sve delovalo stabilno, odlučili su da započnu porodicu.

Danas imaju „savršenu ćerku“, rođenu nakon teške trudnoće komplikovane abrupcijom posteljice.

Foto: Shutterstock

Jedan telefonski poziv koji je promenio sve

Iluzija se srušila jednog popodneva, kada ju je pozvao predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kako bi razgovarali o opcijama zdravstvenog osiguranja.

Tokom razgovora, službenik je usput pomenuo da njen suprug zarađuje 10.920 dolara mesečno bruto, što je daleko iznad granice za određene pogodnosti. Taj iznos ju je potpuno zatekao, jer joj je muž godinama govorio da „zarađuje oko 6.000 dolara mesečno nakon poreza“.

Tajni račun i 45.000 dolara koje nikada nije spomenuo

Sumnjajući da nešto nije u redu, ulogovala se na njegov računar i proverila bankovne račune. Tada je otkrila istinu: njegova stvarna neto plata bila je oko 8.500 dolara, a sve preko 6.000 on je redovno prebacivao na račun „za koji ona nikada nije znala“.

Na tom računu nalazilo se više od 45.000 dolara. Najviše ju je povredilo to što je ona celokupan svoj prihod uvek uplaćivala na zajednički račun. On je, s druge strane, ne samo skrivao novac već se stalno žalio na troškove. Samo nedelju dana ranije rekao joj je da „ne mogu da kupe biftek jer je 38 dolara za dva komada mesa – bacanje para“.

Foto: guruxox / Alamy / Alamy / Profimedia

„Samo sam želeo nešto što je samo moje“

Kada ga je suočila s otkrićem, slomio se i priznao da je krio novac jer je „želeo nešto što je samo njegovo“. Za nju, međutim, šteta je već bila učinjena.

„Više mu uopšte ne verujem kada je novac u pitanju. Ne osećam se bezbedno“, napisala je.

U tom trenutku donela je odluku da se vrati na posao i dete upiše u vrtić, uprkos njegovoj traumi povezanoj s ustanovama za čuvanje dece.

„Rekla sam mu da sam promenila mišljenje i da me ne zanima ako zaplače zbog toga“, navela je, ističući da joj je sada prioritet da zaštiti sebe i ćerku.

Korisnici Reddita masovno su stali na njenu stranu.

„Nisi kriva – godinama te je lagao, govorio da zarađuje znatno manje i uplaćivao samo deo novca, dok si ti davala sve“, napisao je jedan komentator.

Drugi su savetovali bračnu terapiju, naglašavajući da je reč o „ozbiljnom i dubokom problemu koji se mora rešiti“.

Neki su otišli i korak dalje, ukazujući na manipulativne obrasce ponašanja:

„Deluje kao da je mislio da je pametan – da te zadrži kao domaćicu bez sopstvenih prihoda, dok on potajno stvara finansijsku sigurnost samo za sebe.“