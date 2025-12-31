Slušaj vest

Helena Getsbi, naslednica jednog najmoćnijih ljudi Holivuda, filmskog producenta i velikog humaniste, Milutina Getsbija, pred novogodišnju noć vratila se na društvene mreže i to u velikom stilu.

Helena Getsbi Foto: printscreen/instagram/helenagatsby

Ona se snimala ispred ogledala u haljini dubokog dekoltea, a u fokusu su bile zanosne obline. Lepa manekenka je u poslednje vreme provokativnija nego inače, a mnogi se pitaju da li su ova izazovna izdanja "poruka" za nekoga ili ne. Ipak, za sada nije poznato da li je Helenino srce zauzeto, s obzirom da ćerka najbogatijeg Srbina u Holivudu krije svoju privatnost.

Helena Getsbi Foto: printscreen/instagram/helenagatsby

Inače, njene nove fotografije izazvale su brojne komentara na društvenim mrežama. Dok su je jedni zvali "boginjom", bilo je i duhovitih opaski naših ljudi poput "srpska lepotica pokazala kako se to radi, ove druge plastične ovakav izgled moraju da kupe".

Helena Getsbi na Kanskom festivalu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ko je Helena Getsbi jedna od najbogatijih Srpkinja?

Ova mlada devojka, privukla je pažnju javnosti kada je pozirala na Kanskom festivalu sa kumom Šeron Stoun. Na ovom glamuroznom događaju bili su i njen otac Milutin Getsbi, jedan od najuticajnijih Srba u svetskom šoubiznisu, i brat Aleks Getsbi.

Na javnim događajima ona uvek izgleda glamurozno, a sve intrigira život ove devojke.

1/5 Vidi galeriju Helena Getsbi i Šeron Stoun Foto: Scott Garfitt / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Helena Getsbi je manekenka i filantrop. Ima 22 godine i ćerka je Milutina Getsbija, biznismena, producenta, predsednika za globalno prikupljanje sredstava u amfAR-u (fondacija posvećena borbi protiv AIDS-a) i na toj poziciji je oko 30 godina. Helena je rođena i odrasla u Parizu, a kako je rekla u jednom intervjuu – potiče iz multikulturalne porodice zbog čega je naučila pet jezika.

- Odrastajući u okruženju koje me je navelo da se razvijam, nužno sam stekla određen sistem vrednosti. Ljubaznost i velikodušnost su osnova mog svakodnevnog života. Želim da sledim put svojih roditelja – ali na svoj način. I iskreno mislim da u svetu ima još mnogo toga da se promeni - rekla je ranije Helena.

Helena Getsbi Foto: Cyril Chateau / Starface / Profimedia

Imajući u vidu okruženje u kojem je odrasla uopšte ne čudi činjenica da se ova poznata Srpkinja bavi dobrotvornim radom.

Pokrenula je tako sa najboljom prijateljicom brend sportske odeće čiji se modeli prodaju preko interneta a čiji je cilj osnaživanje žena.