Zanima vas što muškarci stvarno smatraju neodoljivim u krevetu? Kad se povede ova tema, lako je očekivati preterivanja i banalne odgovore, no ispostavilo se da je istina puno jednostavnija. Cosmopolitan je prikupio muške odgovore s Reddita koji su iskreni, promišljeni i možda će vas iznenaditi.

Entuzijazam

"Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su dobre oralne veštine uvek ogroman bonus. Takođe, biti avanturistički nastrojen u svojoj seksualnosti i moći udobno razgovarati o željama i fantazijama što stvara osećaj sigurnosti za obe strane da podele neke od svojih divljih fantazija. Ali ključna stvar je entuzijazam."

Foto: Shutterstock

Hemija

"Uglavnom je stvar u hemiji. Najbolji intimni odnos imao sam sa ženama koje su želele da im uzburkam misli i koje su tu želju otvoreno pokazivale - i ponašanjem i stavom"

Pokazivanje želje

"Muškarcii, kao i žene, žele biti željeni. Kad mi žena šapuće na uho i govori mi koliko me želi, koliko me smatra privlačnim, i to pokaže, onda je to najbolji seks koji ću imati. U isto vreme ću se i ja više prepustiti njoj."

