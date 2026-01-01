Slušaj vest

Ako je doček Nove godine rezervisan za slavlje, 1. januar nosi posebnu simboliku. Upravo tog dana, u mnogim kulturama širom sveta, ljudi se okreću ritualima za koje veruju da mogu doneti sreću, zdravlje i prosperitet u narednih 365 dana. Među najneobičnijim, ali i najpostojanijim običajima izdvaja se jedenje pasulja sa "crnim okom" (black-eyed peas), naročito rasprostranjeno na jugu Sjedinjenih Američkih Država.

Šta je zapravo pasulj sa "crnim okom"

Uprkos nazivu, black-eyed peas nisu grašak. Reč je o vrsti pasulja poznatoj kao kravlji pasulj (cowpea). Prepoznatljiv je po svetloj boji i maloj crnoj tački na sredini zrna, koja podseća na oko. Poreklo ove biljke vezuje se za Zapadnu Afriku, odakle je stigla u Ameriku tokom transatlantske trgovine robljem. Porobljeni Afrikanci su je gajili i koristili u ishrani, zbog čega je vremenom postala jedan od temelja tradicionalne južnjačke kuhinje u SAD.

pasulj sa crnim okom Foto: Ekaterina Fedotova, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Zašto baš 1. januar

Verovanje kaže da pasulj sa "crnim okom" pojeden na prvi dan godine donosi sreću i finansijski napredak. Ceo obrok ima snažnu simboliku:

zrna pasulja predstavljaju novčiće

lisnato zeleno povrće simbolizuje papirni novac

kukuruzni hleb povezuje se sa zlatom

svinjetina, koja se često dodaje, označava napredak jer svinja gura njušku unapred, nikada unazad

Zajedno, ova jela čine metaforu godine koja ide napred i donosi obilje.

Kako je nastala tradicija

Koreni ovog običaja nisu sasvim jednoznačni. U Africi se pasulj sa "crnim okom" jeo u posebnim prilikama, poput rođenja deteta, i verovalo se da ima zaštitnu moć. Međutim, nije bio vezan za Novu godinu. Novogodišnji rituali, kakve danas poznajemo, potiču iz Evrope i doseljeni su u Ameriku zajedno sa kolonistima. Slični običaji postoje i u drugim delovima sveta, poput Latinske Amerike, gde se Nova godina obeležava simboličnim radnjama koje prizivaju sreću.

pasulj sa crnim okom Foto: Ekaterina Fedotova, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Vremenom su se afrička namirnica i evropska verovanja spojili u jednu tradiciju, pa je već u 19. veku jedenje black-eyed peas 1. januara postalo široko rasprostranjeno. Kako je to objasnio kulinarski istoričar Michael Twitty: "Običaj je evropski, ali je nosilac tradicije – afrički."

Kako se jelo priprema danas

Način pripreme pasulja sa "crnim okom" razlikuje se od regiona do regiona američkog juga. U Južnoj Karolini gotovo da nema novogodišnje trpeze bez ovog jela. Najpoznatija verzija je Hoppin’ John, kombinacija pasulja, pirinča, sušenog svinjskog mesa i povrća.

U Teksasu i okolnim državama tradicija je dobila savremenije oblike. Pasulj se priprema sa belim lukom, začinskim biljem poput žalfije, služi se uz šunku glaziranu medom i kukuruzni hleb, a ponekad se kombinuje i sa testeninom, u modernim, kreativnim varijacijama.

pasulj sa crnim okom Foto: David Pimborough / Alamy / Profimedia

Hrana kao simbol nade

Iako se ovaj običaj danas ne poštuje svuda, njegova poruka ostaje snažna. Pasulj sa „crnim okom“ nije samo jelo, već simbol sećanja, nade i želje za boljom godinom. U tišini prvog januarskog jutra, tanjir ovog skromnog jela može biti mali ritual koji podseća da ponekad upravo tradicija daje snagu da u novu godinu uđemo sa optimizmom.

