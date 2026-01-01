Ako ovu namirnicu pojede 1. januara pratiće vas uspeh tokom cele godine: Srbi je obožavaju, a verovanje datira od davnina
Ako je doček Nove godine rezervisan za slavlje, 1. januar nosi posebnu simboliku. Upravo tog dana, u mnogim kulturama širom sveta, ljudi se okreću ritualima za koje veruju da mogu doneti sreću, zdravlje i prosperitet u narednih 365 dana. Među najneobičnijim, ali i najpostojanijim običajima izdvaja se jedenje pasulja sa "crnim okom" (black-eyed peas), naročito rasprostranjeno na jugu Sjedinjenih Američkih Država.
Šta je zapravo pasulj sa "crnim okom"
Uprkos nazivu, black-eyed peas nisu grašak. Reč je o vrsti pasulja poznatoj kao kravlji pasulj (cowpea). Prepoznatljiv je po svetloj boji i maloj crnoj tački na sredini zrna, koja podseća na oko. Poreklo ove biljke vezuje se za Zapadnu Afriku, odakle je stigla u Ameriku tokom transatlantske trgovine robljem. Porobljeni Afrikanci su je gajili i koristili u ishrani, zbog čega je vremenom postala jedan od temelja tradicionalne južnjačke kuhinje u SAD.
Zašto baš 1. januar
Verovanje kaže da pasulj sa "crnim okom" pojeden na prvi dan godine donosi sreću i finansijski napredak. Ceo obrok ima snažnu simboliku:
- zrna pasulja predstavljaju novčiće
- lisnato zeleno povrće simbolizuje papirni novac
- kukuruzni hleb povezuje se sa zlatom
- svinjetina, koja se često dodaje, označava napredak jer svinja gura njušku unapred, nikada unazad
Zajedno, ova jela čine metaforu godine koja ide napred i donosi obilje.
Kako je nastala tradicija
Koreni ovog običaja nisu sasvim jednoznačni. U Africi se pasulj sa "crnim okom" jeo u posebnim prilikama, poput rođenja deteta, i verovalo se da ima zaštitnu moć. Međutim, nije bio vezan za Novu godinu. Novogodišnji rituali, kakve danas poznajemo, potiču iz Evrope i doseljeni su u Ameriku zajedno sa kolonistima. Slični običaji postoje i u drugim delovima sveta, poput Latinske Amerike, gde se Nova godina obeležava simboličnim radnjama koje prizivaju sreću.
Vremenom su se afrička namirnica i evropska verovanja spojili u jednu tradiciju, pa je već u 19. veku jedenje black-eyed peas 1. januara postalo široko rasprostranjeno. Kako je to objasnio kulinarski istoričar Michael Twitty: "Običaj je evropski, ali je nosilac tradicije – afrički."
Kako se jelo priprema danas
Način pripreme pasulja sa "crnim okom" razlikuje se od regiona do regiona američkog juga. U Južnoj Karolini gotovo da nema novogodišnje trpeze bez ovog jela. Najpoznatija verzija je Hoppin’ John, kombinacija pasulja, pirinča, sušenog svinjskog mesa i povrća.
U Teksasu i okolnim državama tradicija je dobila savremenije oblike. Pasulj se priprema sa belim lukom, začinskim biljem poput žalfije, služi se uz šunku glaziranu medom i kukuruzni hleb, a ponekad se kombinuje i sa testeninom, u modernim, kreativnim varijacijama.
Hrana kao simbol nade
Iako se ovaj običaj danas ne poštuje svuda, njegova poruka ostaje snažna. Pasulj sa „crnim okom“ nije samo jelo, već simbol sećanja, nade i želje za boljom godinom. U tišini prvog januarskog jutra, tanjir ovog skromnog jela može biti mali ritual koji podseća da ponekad upravo tradicija daje snagu da u novu godinu uđemo sa optimizmom.
