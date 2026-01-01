Slušaj vest

Aleksandra tvrdi da joj je dugogodišnje korišćenje hormonske kontracepcije promenilo život iz korena, ne samo zdravstveno već i psihološki i finansijski. Aleksandra Hejl (32) iz Mančestera javno je progovorila o svom iskustvu kako bi, kako kaže, upozorila druge žene da redovno preispituju zdravstvene odluke koje donose.

Aleksandra je sa 22 godine počela da koristi tromesečne kontraceptivne injekcije kako bi ublažila izuzetno bolne menstruacije koje su je godinama iscrpljivale. U početku je sve delovalo idealno. Bolovi su nestali, a ona je verovala da je pronašla trajno rešenje za problem koji ju je pratio još od tinejdžerskih dana. Međutim, nekoliko godina kasnije počeli su problemi koje niko nije umeo da objasni.

Aleksandra je 22 počela da koristi kotraceptivne pilule i sada ima posledice Foto: Shutterstock

"Počela sam da krijem osmeh"

Vremenom je Aleksandra primetila promene koje su je zbunjivale i uznemiravale. Kako kaže, odgovori nisu dolazili ni od lekara ni od sistema. Do 2022. godine ostala je gotovo bez svih zadnjih zuba, što je ozbiljno uticalo na njeno samopouzdanje i svakodnevni život.

"Danas automatski pokrivam usta kada se smejem. Otvoreno mogu da se nasmejem samo pred bliskim ljudima koji znaju šta mi se desilo. Osmeh je prva stvar koju ljudi primete, a ja se stalno osećam osuđivano“, iskrena je Aleksandra.

Dodaje da ju je najviše bolelo to što je strahovala kako će je drugi pogrešno procenjivati.

"Brinem da ljudi misle da ne vodim računa o sebi ili da imam loše navike. A istina je da sam samo verovala da radim pravu stvar za svoje zdravlje," kaže ona.

Od lične dileme do sistemskog pitanja

Zbunjena i bez jasnih odgovora, Aleksandra je sama počela da istražuje iskustva drugih žena i tada je, kako tvrdi, shvatila da nije jedina. Nakon što je prestala sa kontraceptivnim injekcijama, problemi se više nisu pogoršavali, ali je šteta već bila učinjena.

Ono što ju je dodatno uznemirilo jeste saznanje da postoje smernice koje preporučuju redovne kontrole nakon određenog perioda korišćenja, o čemu, kako tvrdi, nikada nije bila obaveštena.

"Sve mi se srušilo u jednom trenutku. Osećala sam se iznevereno. Da sam imala prave informacije i redovne provere, verujem da se ovo moglo izbeći," ističe ona.

Borba koja i dalje traje

Danas Aleksandra pokušava da prikupi novac za kompleksnu stomatološku rehabilitaciju, jer joj je, prema savetima lekara, to jedina opcija. Pokrenula je humanitarnu kampanju, ali ističe da njen cilj nije samo finansijska pomoć.

"Želim da žene znaju koliko je važno da postavljaju pitanja, da traže kontrole i da ne uzimaju nijednu terapiju zdravo za gotovo. Godišnji pregledi i otvoren razgovor s lekarom nisu luksuz, već potreba," poručuje ona.

Iako se nada da će uspeti da reši svoj problem, Aleksandra kaže da joj je najvažnije da njena priča posluži kao upozorenje drugima, da zdravlje nikada ne treba prepustiti slučaju ili podrazumevanju.

