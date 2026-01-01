Slušaj vest

Preslana supa spada u one kuhinjske nezgode koje se dese baš kada mislite da je sve ispalo savršeno. Dugim kuvanjem miriše fantastično, ali dovoljno je samo jedna kašika da shvatite – dodali ste previše soli. Dobra vest je da zbog toga supa ne mora završiti u sudoperi.

Savet Julije Čajld

Ako postoji neko čijim savetima verujemo kada treba spasiti gotovo uništeno jelo, to je Julija Čajld. Njena filozofija kuvanja je uvek bila jednostavna: nema panike, nema dramatizacije, većinu grešaka moguće je ispraviti. Umesto da supu razvodnite do krajnjih granica i izgubite sav ukus, ili pokušate da maskirate so pavlakom ili šećerom, Julija Čajld, prema pisanju Taste of Home, ima najjednostavnije rešenje – sirovi krompir.

Narendani sirovi krompir može pomoći kod preslane supe

Trik sa sirovim krompirom

Ako ste presolili supu, narendajte sirovi krompir direktno u lonac i ostavite da kratko krčka nekoliko minuta. Krompir će tokom kuvanja upiti deo tečnosti, ali i višak soli. Nakon toga ga možete procediti ili jednostavno izvaditi ako ste koristili krupnije komade. Na ovaj način, supa se vraća u ravnotežu.

Zašto ovaj trik funkcioniše

Ovo je stari, bakin trik koji zaista deluje – ne zahteva nikakve posebne sastojke ili alate, samo ono što gotovo uvek imate u kuhinji. Sirovi, narendani krompir u vrućoj tečnosti ponaša se poput sunđera. Dok omekšava, upija vlagu zajedno sa rastvorenom solju, pa se slanoća doslovno "izvlači" iz supe, umesto da se pokušava prekriti drugim ukusima.

Tanjir supe okružen povrćem
Narendani sirovi krompir može pomoći kod preslane supe

Male korekcije nakon upijanja soli

Jedina cena ovog trika je što krompir može upiti deo supe i blago zgusnuti teksturu. Ako se to desi, dodajte malo vode, temeljca, mleka ili pavlake, zavisno od vrste supe, i vratite jelu željenu gustinu.

