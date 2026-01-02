Donosimo vam recept za jednostavnu pripremu ovog napitka.
Recept
Kuvano vino sa pomorandžom: Omiljeni praznični napitak, ugrejaće vas u najhladnijim danima
Dok je napolju hladno ili pada sneg nema ništa lepše nego družiti se sa prijateljima uz kuvano vino. Greje i opušta, a neki ga zovu i narodnim lekom. Donosimo vam recept za jednostavnu pripremu ovog napitka.
Foto: Profimedia
Sastojci:
1 l crnog vina
15 kašika šećera
2 kesice vanilin šećera
1 kesica cimeta
1 kašičica mlevenog muskantnog oraščića
200 ml vode
1 pomorandža
Priprema:
Vodu, šećer, vanilin šećer, cimet, muskantni oraščić i koru od pomorandže sipati u odgovarajuću šerpu. Pustiti 10-ak minuta da vri na tihoj vatri. Potom dodati litru vina i pustiti da proključa. Vruće vino sipati u šolje i služiti.
