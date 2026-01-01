Slušaj vest

Srpska snaja iz plemena Zulu, Naledi Repaja na društvenim mrežama svakodnevno deli dogodovštine iz porodičnog života i privikavanja na život u Srbiji, na selu. Sada je u jednoj objavi sumirala svoju 2025. godinu i sve što je u njoj naučila i što je uticalo na to da njen život bude bolji.

Naledi je objavila nekoliko fotografija i snamaka koji su opisali njen život, a ona poslala novogodišnju čestitku koja je oduševila sve njene pratioce na Instagramu

"Zamisli želju pored starog bunara, draga 2025. godino naučila si me da je prava sreća pronađena u smehu koji delimo u teškim trenucima i u senjenju jednostavnih blagoslova koje imamo. To je ljubav i radost koju zajedno gradimo, što život čini bogatim i smislenim" napisala je Naledi.

Porodični život i ljubavna priča

Naledi je udata za Bojana Repaju iz Požarevca još od 2015. godine. Bojan je od prvog trenutka znao da je ona posebna i "drugačija od svih žena koje poznaje". Venčali su se u Crkvi Ružici na Kalemegdanu, gde je kršten i njihov sin Noa (7), dok imaju i ćerku Neu (6).

"Pošto smo zajedno radili na kruzeru, Bojan i ja smo se dosta družili. On nije voleo taj posao pa je dao otkaz. Želela sam da vidim gde je ta Srbija, gde svega ima i gde je sve najbolje. Zaljubila sam u narod, prvo u Bojana, a onda u Srbiju", ispričala je Naledi u emisiji Vikend na K1.

Bojan joj je pružao podršku, ali ju je istovremeno puštao da sama uči jezik i prilagođava se "zemlji kojoj pripada". Zanimljivo je da Naledi potiče iz kulture u kojoj monogamija nije standard, kako je objasnio njen muž.