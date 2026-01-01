Slušaj vest

Pre šest godina, Arizona je bila u braku i zajedno sa tadašnjim suprugom tražila treću osobu za njihovu vezu. U isto vreme, Gerald je upravo izašao iz desetogodišnjeg braka i bio spreman da se ponovo upusti u upoznavanje i nove odnose.

Iako u tom trenutku nije javno govorio o svojoj biseksualnosti, Gerald je oduvek osećao privlačnost i prema muškarcima i prema ženama.

Početak kao iz filma, kraj kao preokret

Kada se Gerald priključio Arizoninom braku, sve je u početku delovalo idealno. Međutim, idila nije dugo potrajala i odnosi unutar „trojke“ ubrzo su postali komplikovani.

Gerald se na kraju povukao kako bi Arizona i njen muž pokušali da spasu brak. Ipak, nedugo zatim, Arizona je stavila tačku na brak i ponovo se javila Geraldu – ovog puta sa željom da započnu otvorenu vezu.

Danas su Arizona i Gerald u nemonogamnoj vezi, što znači da su oba partnera saglasna da mogu imati romantične ili seksualne odnose i sa drugim ljudima.

1/7 Vidi galeriju Arizona i Gerald ispovest o otvorenoj vezi Foto: Printscreen Youtube Truly

„Zaljubila sam se u dečka svog muža“

Govoreći za Truly o svojoj vezi, Arizona je bez zadrške priznala:

– Zaljubila sam se u dečka svog muža.

Gerald je dodao:

– Mi smo u etički nemonogamnoj vezi.

Prisetiо se i svog prethodnog braka:

– Bio sam u braku deset godina pre nego što sam upoznao Arizonu. Bio je to vrlo zatvoren brak i izuzetno frustrirajuć na seksualnom planu. Kada sam izlazio iz tog braka, bio sam spreman za dejting. Imao sam samo jedno poklapanje – i to je bila Arizona.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Brak iz srednje škole i potraga za nečim „stalnijim“

Arizona je otkrila i svoju stranu priče:

– Bila sam udata za svoju srednjoškolsku ljubav. U tom trenutku smo bili zajedno oko devet godina. Već sam praktikovala „hot wife“ dinamiku, ali sam želela nešto redovnije i stabilnije.

Njihova otvorenost na društvenim mrežama, gde dele sadržaj i na OnlyFansu, donela im je veliku pažnju – ali i oštre kritike.

„Apsolutno odvratni“ – talas osuda sa interneta

Par se suočio sa brojnim negativnim komentarima i uvredama, a mnogi su njihovu vezu nazvali „odvratnom“ i „tužnom“.

– Ljudi vam dovode u pitanje karakter, vaše biće, samo vaše postojanje. To je čista zloba – rekla je Arizona.

Kritike ne dolaze samo od nepoznatih ljudi. I njeni roditelji imaju „snažna mišljenja“ o vezi svoje ćerke, koju opisuju kao „nekonvencionalnu“ i „divlju“.

Foto: Printscreen Youtube Truly

Ključ uspeha: komunikacija i poštovanje

Uprkos svemu, Arizona i Gerald ističu da su komunikacija i međusobno poštovanje temelj njihove veze.

– Pravila za upoznavanje drugih ljudi svode se na jedno: više razgovora. Govorimo o potrebama, željama i očekivanjima – objasnio je Gerald.

Na kritike ima jednostavan odgovor:

– Ko god da osuđuje našu vezu – hejteri će uvek hejtovati.

Arizona je bila još direktnija:

– Vaša mržnja me ne dotiče.

Internet podeljen: od zgražavanja do podrške

Njihova priča šokirala je i korisnike YouTubea, koji su masovno ostavljali komentare.

„Molim?“, napisao je jedan korisnik uz emoji šoka.

„Samo izgovor za varanje u svetoj vezi. Kakva šala!“, dodao je drugi.

„Ovi ljudi su bolesni, treba im Isus“, glasio je još jedan komentar.

Ipak, bilo je i onih koji su ih branili:

„Ljubav je ljubav“, napisao je jedan korisnik.

„Sve se dešava s razlogom. Želim im sreću na njihovom zajedničkom putu“, dodao je drugi.