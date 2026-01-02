Slušaj vest

Rođenje deteta je za svaku porodicu nezaboravan trenutak, ali kada beba na svet dođe 1. januara, veruje se da taj datum nosi posebnu simboliku. Početak nove godine često se povezuje s novim počecima, snagom i velikim očekivanjima, pa se i za decu rođenu tog dana kaže da imaju izražene osobine na kojima bi im mnogi mogli pozavideti.

Prema raširenim verovanjima, mališani rođeni 1. januara od najranijih dana pokazuju upornost, disciplinu i snažnu potrebu za uspehom. Kada sebi postave cilj, spremni su da ulože trud, strpljenje i energiju kako bi ga ostvarili.

Horoskopski znak i karakterne crte

Deca rođena prvog dana u godini pripadaju horoskopskom znaku Jarca, koji se u astrologiji povezuje sa stabilnošću, ambicijom i ozbiljnošću. Smatra se da su ove osobe usmerene ka izgradnji sigurnog života, ali i da poseduju neočekivanu dozu kreativnosti i suptilnog humora.

Iako na prvi pogled deluju povučeno, Jarčevi znaju da budu izuzetno duhoviti i pronicljivi, naročito u krugu ljudi kojima veruju.

Najčešće osobine dece rođene 1. januara Liderstvo i ambicija

Veruje se da imaju prirodnu sklonost ka vođstvu, da preuzimaju inicijativu i da ih pokreće želja za napretkom i postignućima.

Marljivost i fokusiranost

Ova deca se opisuju kao vredna, strpljiva i organizovana. Prija im jasna struktura i ne snalaze se najbolje u haotičnim situacijama.

Kreativnost i smisao za humor

Iza ozbiljnog stava često se kriju maštovitost, sarkazam i izražen smisao za humor koji dolazi do izražaja s godinama.

Odgovornost i samostalnost

Smatra se da rano razvijaju osećaj odgovornosti i potrebu da imaju kontrolu nad sopstvenim životom i odlukama.

Emocionalna rezervisanost

Iako duboko osećaju, često su uzdržani kada je u pitanju pokazivanje emocija i potrebno im je vreme da se potpuno otvore.

Astrološka simbolika

Horoskopski znak: Jarac (22. decembar – 19. januar)

Vladajuća planeta: Saturn – planeta discipline, vremena, odgovornosti i životnih lekcija

U astrologiji se Saturn povezuje sa strpljenjem i dugoročnim planiranjem, što dodatno oslikava karakterne crte koje se pripisuju deci rođenoj na samom početku godine.

