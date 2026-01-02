Slušaj vest

Banane spadaju među najpopularnije voće na svetu, ali imaju jednu manu – brzo se kvare. Ipak, postoji jednostavan trik koji može produžiti njihovu svežinu i sprečiti brzo pocrnjivanje.

Trik koji produžava svežinu banana

Mnogi prave grešku kada stavljaju banane u frižider. Umesto toga, probajte sledeće: obmotajte stabljike banana plastičnom folijom.

Zašto ovo funkcioniše?

Foto: paul rolph / Alamy / Profimedia

Glavni krivac za brzo zrenje banana je etilen, prirodni gas koji se oslobađa iz stabljika i ubrzava proces zrenja. Kada folijom obavijete vrh banana, širenje gasa prema plodovima se usporava, a banane ostaju žute i čvrste duže vreme.

Najbolje je banane čuvati na sobnoj temperaturi, između 15 i 20°C. Hladnjak nije idealan jer niske temperature oštećuju ćelijske zidove ploda – kora potamni, iako je unutrašnjost i dalje jestiva.

Zašto banane ne treba držati u frižideru?

Iako deluje logično da hladnoća čuva voće, kod banana je suprotno. Na temperaturama ispod 13°C, ćelijski zidovi se kvare, koža postaje tamno braon za nekoliko dana, a unutrašnjost i dalje jestiva, ali izgled više nije privlačan.

Foto: Profimedia

Primenom ovih jednostavnih trikova, vaše banane će ostati sveže duže i ukusnije, a vi ćete sprečiti nepotrebno bacanje hrane.

Šta uraditi sa prezrelim bananama?

Ako su banane već previše omekšale, ne bacajte ih. Jednostavno ih ogulite, isecite i zamrznite na plehu. Kada se stegnu, prebacite ih u kese ili hermetički zatvorene posude. Ovako ćete uvek imati spremne banane za smutije, hleb od banana ili palačinke, bez bacanja hrane.

