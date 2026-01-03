Slušaj vest

Ako vam je uspavljivanje postalo svakodnevni izazov, možda ste već naišli na neobičan savet koji kruži internetom – lovorov list ispod jastuka. Ovaj jednostavan običaj, koji potiče iz narodnih verovanja, poslednjih meseci ponovo privlači pažnju kao prirodan način za večernje opuštanje.

Jednostavan ritual pre spavanja

Praksa je krajnje jednostavna: pre odlaska na spavanje, jedan suvi lovorov list stavlja se ispod jastuka. Iako se lovor uglavnom vezuje za kuhinju i pripremu jela, na društvenim mrežama sve je više tvrdnji da ova biljka može doprineti mirnijem snu i prijatnijem osećaju pred počinak. Zagovornici ove navike veruju da lovor deluje umirujuće i pomaže telu da se lakše isključi iz dnevnog stresa.

lovorov list Foto: Shutterstock

Narodna verovanja i savremeni trendovi

U brojnim kulturama, posebno u Indiji, lovorov list se vekovima smatra simbolom zaštite, topline i blagostanja. Koristio se u ritualima, tradicionalnoj medicini i biljnim napicima, a često se povezivao i sa mentalnom jasnoćom. Popularna jutjub kreatorka Šital podelila je lično iskustvo sa ovim trikom, navodeći da je primetila izraženije snove. Ipak, priznala je da takva jasnoća snova nije uvek prijatna, naročito kada su snovi neobični ili uznemirujući.

Ima li naučne potvrde?

Lovorov list ispod jastuka pomaže kod nesanice Foto: Profimedia

Stručnjaci ističu da ne postoje pouzdani naučni dokazi koji potvrđuju da lovorov list direktno utiče na kvalitet sna ili sadržaj snova. Međutim, to ne znači da praksa nema nikakav efekat. Psiholozi objašnjavaju da večernji rituali, čak i kada nemaju medicinsko dejstvo, mogu biti korisni. Ponavljanje iste, smirujuće radnje svake večeri šalje mozgu signal da je vreme za odmor, što može olakšati uspavljivanje i smanjiti napetost.

Ritual kao signal za odmor

Bilo da verujete u simboliku lovora ili ne, jedno je sigurno – rutina pred spavanje igra važnu ulogu u kvalitetu sna. Ako vam ideja deluje bezazleno i opuštajuće, lovorov list ispod jastuka može postati mali lični ritual koji vas uvodi u mirniju noć.

