Nema veće kuhinjske frustracije od one kada, usred pripreme omiljenog ručka, shvatite da kiseli kupus ima neprijatan, gorak ukus. Ipak, to ne znači da su sarma, podvarak ili kupus čorba unapred osuđeni na propast. Dobra vest je da se gorčina u većini slučajeva može ukloniti jednostavnim trikovima koje domaćice koriste generacijama.

Zašto kiseli kupus postaje gorak

Neprijatan ukus najčešće se javlja zbog oscilacija temperature tokom kiseljenja ili zbog neodgovarajućeg odnosa soli i vode. Važno je znati da gorčina često zahvata samo površinski sloj listova, pa kupus nije pokvaren i ne treba ga bacati.

Da li je kiseo kupus zdrav Foto: Shutterstock

Prvi korak: ispiranje listova

Najjednostavniji način da se ublaži gorčina jeste temeljno ispiranje. Listove potopite u hladnu vodu i ostavite da odstoje desetak minuta, a zatim ih isperite pod mlazom vode. U mnogim slučajevima, ovaj korak je sasvim dovoljan.

Kada ispiranje nije dovoljno

Ako ukus i dalje nije prijatan, kratko blanširanje u ključaloj vodi može dodatno pomoći. Dovoljno je nekoliko minuta da se gorčina ublaži, bez gubitka teksture i arome.

Povrće koje popravlja ukus

Šta raditi ako vam je kiseli kupus gorak? Foto: Shutterstock

Iskusne domaćice često koriste krompir kao "spas u poslednjem trenutku". Oljušten, sirov krompir ubačen u šerpu tokom kuvanja upija višak gorčine i soli iz jela. Sličan efekat ima i šargarepa, koja uz to daje blagu prirodnu slatkoću i zaokružuje ukus.

Tajna dobrog zaprška

Još jedan provereni trik je obilnije propržen crni luk. Kada se luk karamelizuje, stvara bogatu osnovu koja neutrališe oporost kiselog kupusa i daje jelu puniji, domaći šmek. Iskusni kuvari znaju da se od dobrog kiselog kupusa ne odustaje lako. Uz malo strpljenja i pravi pristup, čak i gorak kupus može postati osnova za savršen porodični ručak.

