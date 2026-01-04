Sočne rafaelo kuglice: Kolači gotovi za samo nekoliko minuta
Rafaelo kuglice se jednostavno prave, te su pogodne za sva vaša slavlja. Ovi sočni, slatki zalogaji idealno su rešenje da se zasladite tokom porodičnih, prazničnih okupljanja. Mi vam donosimo jednostavan recept koji morate isprobati.
Sastojci:
120 ml vode
200 g šećera
75 g margarina
1 kesica vanilin šećera
200 g mleka u prahu
po potrebi pečeni lešnik
150 g kokosa
Priprema:
Lešnike malo ispecite u rerni. Ostavite pečeni lešnik da se dobro ohladi pre nego počnete sa formiranjem finih rafaelo kuglica.
Stavite na ringlu da se u vodi istopi jedna kesica vanilin šećera i 200 g šećera. Zatim dodajte margarin i kuvajte dok se i on ne istopi, sklonite sa vatre. Dodajte 100 g kokos brašna i 200 g mleka u prahu, sve vreme mešajući, a onda i mikserom muteći. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu masu bez grudvica. Ostavite da se smesa skroz ohladi, pa kašičicom uzimajte od smese (oko 15 g), stavite lešnik u sredini i pravite kuglice. Uvaljajte kuglice u kokos brašno i stavite u papirne korpice.