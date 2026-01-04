Rafaelo kuglice se jednostavno prave, te su pogodne za sva vaša slavlja. Ovi sočni, slatki zalogaji idealno su rešenje da se zasladite tokom porodičnih, prazničnih okupljanja. Mi vam donosimo jednostavan recept koji morate isprobati.

Stavite na ringlu da se u vodi istopi jedna kesica vanilin šećera i 200 g šećera. Zatim dodajte margarin i kuvajte dok se i on ne istopi, sklonite sa vatre. Dodajte 100 g kokos brašna i 200 g mleka u prahu, sve vreme mešajući, a onda i mikserom muteći. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu masu bez grudvica. Ostavite da se smesa skroz ohladi, pa kašičicom uzimajte od smese (oko 15 g), stavite lešnik u sredini i pravite kuglice. Uvaljajte kuglice u kokos brašno i stavite u papirne korpice.