Slušaj vest

Rafaelo kuglice se jednostavno prave, te su pogodne za sva vaša slavlja. Ovi sočni, slatki zalogaji idealno su rešenje da se zasladite tokom porodičnih, prazničnih okupljanja. Mi vam donosimo jednostavan recept koji morate isprobati.

Sastojci:
120 ml vode

200 g šećera

75 g margarina

1 kesica vanilin šećera

200 g  mleka u prahu

po potrebi pečeni lešnik

150 g kokosa

shutterstock-592273850.jpg
Foto: Shutterstock

Priprema: 

Lešnike malo ispecite u rerni. Ostavite pečeni lešnik da se dobro ohladi pre nego počnete sa formiranjem finih rafaelo kuglica.

Stavite na ringlu da se u vodi istopi jedna kesica vanilin šećera i 200 g šećera. Zatim dodajte margarin i kuvajte dok se i on ne istopi, sklonite sa vatre. Dodajte 100 g kokos brašna i 200 g mleka u prahu, sve vreme mešajući, a onda i mikserom muteći. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu masu bez grudvica. Ostavite da se smesa skroz ohladi, pa kašičicom uzimajte od smese (oko 15 g), stavite lešnik u sredini i pravite kuglice. Uvaljajte kuglice u kokos brašno i stavite u papirne korpice.

Ne propustiteŽenaKuvano vino sa pomorandžom: Omiljeni praznični napitak, ugrejaće vas u najhladnijim danima
Devojka u rukama drži šolju u kojoj je kuvano vino sa začinima
ŽenaLedene kocke sa višnjama: Omiljen kolač u novom ruhu za ukus koji se dugo pamti
kolac-sa-visnjama.jpg
ŽenaKako se pravi koljivo? Jednostavan recept iskusnih domaćica za slavsko žito
žito, slava, slavski kolač
ZanimljivostiSrpski slatkiš među najboljim dezertima na svetu, a mi i dalje nismo sigurni kako ga zovemo: Jedno ipak znamo - kako da ga majstorski spremimo
knedle, gomboce, knedle sa šljivama na tanjiru

Recept za hladne praline od sira prelivene čokoladom sa lešnicima Izvor: Instagram/donato_conserva