Slušaj vest

Donosimo inspirativnu ispovest žene koja je pobedila gotovo nemoguće. Bojana Bolarić preživela je izuzetno retku i životno ugrožavajuću situaciju tokom trudnoće, a zahvaljujući brzoj reakciji lekara, danas uživa sa svojom porodicom – zajedno sa bebom kojoj je takođe spašen život.

Bol koji je promenio sve

U ranim jutarnjim satima 12. decembra 2021. godine, dok je zbog korone već danima bila iscrpljena i vezana za postelju, Bojanu je probudio iznenadan i snažan bol u leđima, između lopatica. Kako sama opisuje, bol je bio toliko jak da nije mogla normalno da diše niti da miruje.

Iako se isprva sumnjalo na problem sa kičmom, Bojana je imala snažan osećaj da se dešava nešto mnogo ozbiljnije, zbog čega je pozvala Hitnu pomoć. Već tada je utvrđeno da joj je nivo kiseonika alarmantno nizak, dok je krvni pritisak pokazivao velike razlike između ruku – jedan od ključnih znakova disekcije aorte.

Bojani Bolarić u 33. nedelji trudnoće pukla aorta Foto: Printscreen/YouTube/Večernjilist

Trka sa vremenom

Bojana je hitno prevezena u KBC Sestre milosrdnice, gde su lekari odmah posumnjali na najtežu dijagnozu. Nakon dodatnih pregleda, potvrđeno je da je došlo do disekcije aorte – stanja koje iz sata u sat drastično smanjuje šanse za preživljavanje. Vrlo brzo je prebačena na Rebro, gde je medicinski tim doneo odluku koja je zahtevala neverovatnu preciznost i brzinu – prvo spasiti bebu, a zatim majku.

Carski rez i višesatna borba za život

Lekari su najpre uradili carski rez. Dečak je rođen prevremeno, sa svega 1.900 grama i uz ozbiljan nedostatak kiseonika, zbog čega je smešten u inkubator. Odmah nakon porođaja, Bojana je podvrgnuta kompleksnoj operaciji srca i aorte.

Tokom višesatne intervencije sanirana joj je aorta i ugrađena tri mehanička srčana zaliska, budući da je imala urođenu srčanu manu. Operacija je trajala oko osam sati i, prema rečima lekara, spada u izuzetno retke slučajeve u svetskoj medicinskoj praksi.

Dani između sna i jave

Nakon operacije, Bojana je danima bila u polusvesnom stanju, pod jakim sedativima. Oporavak je bio spor i izuzetno zahtevan, kako fizički, tako i psihički. Ipak, svaki odlazak do inkubatora, gde je boravio njen sin, davao joj je novu snagu. Kako sama priznaje, suočavala se sa strahovima i pitanjima o budućnosti, ali je majčinski instinkt ubrzo prevladao. Umesto rehabilitacije daleko od deteta, odlučila je da upravo sin bude njena najveća motivacija za oporavak.

Nova snaga i novi pogled na život

Uz pomoć porodice i lekara, Bojana se postepeno vraćala svakodnevnim aktivnostima. Iako je dugo imala stroga ograničenja kretanja i fizičkog napora, danas vodi stabilan i ispunjen život, uz redovne kontrole i terapiju. Njen sin se, uprkos teškom početku, razvija u skladu sa svojim uzrastom, a Bojana ističe da joj je upravo majčinstvo dalo novu snagu i potpuno promenilo pogled na život.

Bojani Bolarić u 33. nedelji trudnoće pukla aorta Foto: Printscreen/YouTube/Večernjilist

Retkost koja je pobedila statistiku

Kardiokirurg prof. dr Darko Anić potvrdio je da se radi o izuzetno retkom slučaju, naglasivši da je ključ uspeha bila brza reakcija i timski rad stručnjaka različitih oblasti. Kako je istakao, kod disekcije aorte vreme igra presudnu ulogu, a svaka odluka mora biti donesena u minutima.

Priča Bojane Bolarić danas je svedočanstvo o snazi medicine, ali i o neverovatnoj izdržljivosti jedne žene koja je, zajedno sa svojim detetom, dobila novu šansu za život.

Pogledajte video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje