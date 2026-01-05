Domaći čupavci koji se tope u ustima: Poslastica gotova za 20 minuta
Sočni, ukusni kolačići nikada ne izlaze iz mode. Čupavci su već godinama u samom vrhu omiljenih poslastica, a posebno se njima svi obradujemo u praznično periodu. Donosimo vam recept za ove ukusne zalogaje koje obožavaju sve generacije.
Sastojci:
Za biskvit:
4 jaja
1 vanilin šećer
200 g šećera
200 ml mleka
200 g brašna
1 prašak za pecivo
Za umak:
350 ml mleka
100 g čokolade
3 kašike kakaa
3 kašike šečera
150 g margarina
Za valjanje:
250-300 g kokosa
Priprema:
Odvojite belanca od žumanca, pa potom umutite belnca sa polovinom od napomenute količine šećera u čvrst sneg i ostavite sa strane.Potom umutite i žumanca penasto sa preostalim šećerom i vanilinim šećerom. Dodajte brašno i prašak za pecivo,a potom i mleko, pa umutite mikserom. U to na kraju lagano umeštajte i sneg od belanca mešajući špatulom. Smesu izlite u nauljen pleh, pa pecite 20 do 25 minuta u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kada se prohladi, isecite na kocke željene veličine. Potom napravite čokoladni preliv, tako što ćete izlomljenu čokoladu da stavite u šerpu sa mlekom, kakaom, šećer i margarinom i zagrevajte uz mešanje dok se ne rastopi.
Kada se malo prohladi, kocke valjajte u topli umak tako da se namoče sa svih strana, pa ih spuštajte u tanjir sa kokosom. Čupavce stavite u frižider da se stegnu, a potom se i poslužite.