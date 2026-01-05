Sočni, ukusni kolačići nikada ne izlaze iz mode. Čupavci su već godinama u samom vrhu omiljenih poslastica, a posebno se njima svi obradujemo u praznično periodu. Donosimo vam recept za ove ukusne zalogaje koje obožavaju sve generacije.

Sastojci:

Priprema:

Odvojite belanca od žumanca, pa potom umutite belnca sa polovinom od napomenute količine šećera u čvrst sneg i ostavite sa strane.Potom umutite i žumanca penasto sa preostalim šećerom i vanilinim šećerom. Dodajte brašno i prašak za pecivo,a potom i mleko, pa umutite mikserom. U to na kraju lagano umeštajte i sneg od belanca mešajući špatulom. Smesu izlite u nauljen pleh, pa pecite 20 do 25 minuta u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kada se prohladi, isecite na kocke željene veličine. Potom napravite čokoladni preliv, tako što ćete izlomljenu čokoladu da stavite u šerpu sa mlekom, kakaom, šećer i margarinom i zagrevajte uz mešanje dok se ne rastopi.