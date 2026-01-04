Slušaj vest

Pihtije su jedno od jela koja su tradicionalno srpska i koji mnogi vole. Mnogi ih smatraju specijalitetom domaće kuhinje. Najčešće su deo slavske trpeze u zimskim mesecima, ali i zauzimaju i posebno mesto za božićnom trpezom.

Mogu se praviti na nekoliko načina, ali one sa želatinom su mnogima omiljene. Međutim, kod onih manje iskusnih domaćin i domaćica neretko se desi da dođe do greške u pripremi želatina i njegovom dodavanju osnovnim sastojcima za pihtije.

Pihtije Foto: Shuterstock

Iskusne domaćice otkrile su trik za koji kažu da uvek uspeva. Evo šta je važno da uradite.

Da biste dodali želatin u pihtije, pripremite ga tako što ćete ga rastvoriti u malo hladne vode i ostaviti da nabubri, a zatim ga otopiti u mlakoj tečnosti (čorbi, jogurtu) pre nego što se meša sa ostalim sastojcima, pazeći da mešavina ne proključa, kako bi se pravilno rasporedio i stegao pihtije.