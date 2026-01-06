Slušaj vest

Prema istraživanjima, nakon Božića, u proseku se baci oko 4,2 miliona obroka svake godine. Kako bismo to sprečili, predstavljamo vam recepte kako da iskoristite ostatke hrane za nova, inovativna jela.

Kako sačuvati ostatke od božićnog ručka

Ukusni sendvič

Sendvič Foto: Profimedia

Ostaci mesa poput piletine, svinjetine ili ćuretine lako mogu postati baza za sendvič, kako za decu, tako i za vas i za partnera. Napravite sendviče koje ćete jesti naredni dan ili ih ponesite na posao, piše Lepota i Zdravlje.

Raskošni doručak

Ostatke šunke i namazne salate poput ruske, iskoristite da sledećeg jutra napravite doručak za vas i vaše najmilije. Poređajte meso na pladanj i u sredinu stavite činijicu namazne salate. Poslužite uz rukolu ili cveklu.

Foto: Shutterstock

Brusketi

Ukoliko ste kupili suviše hleba, za večeru pripremite bruskete. Narežite hleb i poslažite u pleh. Pomešajte maslinovo ulje s naseckanim belim lukom (količina premaza zavisi od količine hleba). Premažite hleb i zapecite u rerni.

brusketi Foto: Profimedia

Topli sendviči

Ostatke namaznih salata možete iskoristiti da napravite tople sendviče. Premažite parče hleba salatom i zapecite u rerni. Dobićete kremastu, a hrskavu večeru.

topli sendviči Foto: Profimedia

Ostatak vina

Ukoliko vam je ostalo vina u flaši, možete ga skuvati i napraviti romantičnu večeru s partnerom. Ili pak, možete ga iskoristiti u pripemi jela poput gulaša.

Meso

Ostatak piletine ili ćuretine iskoristite za pravljenje salate. Iseckajte meso i sipajte u činiju. Dodajte kukuruz šećerac, pavlaku, majonez i začinite sa biberom, solju i origanom. (Količina pavlake i majoneza, kao i kukuruza zavisi od količine mesa koje vam je ostalo). Ovu namaznu salatu možete iskoristiti i za bazu za tortilje.

tortilja Foto: Profimedia

Od mesa takođe možete napraviti i paštetu. U blender stavite iseckano meso, dodajte dva čena belog luka, so, biber, maslinovo ulje i kašičicu senfa. Sve dobro izblendajte.

Pire krompir

Ukoliko vam je ostalo pire krompira, sipajte ga u čimiju. Dodajte pola šolje brašna i jedno jaje i umesite testo. Zatim, napravite loptice. Ispržite ih na maslinovom ulju i dobili ste ukusnu grickalicu.

(Kurir.rs/ Naj Žena)

