Ne bacajte hranu koju ne pojedete za Božić: Ostaci gozbe mogu biti ukusan obrok, ovi prosti recepti uštedeće vam vreme i novac
Prema istraživanjima, nakon Božića, u proseku se baci oko 4,2 miliona obroka svake godine. Kako bismo to sprečili, predstavljamo vam recepte kako da iskoristite ostatke hrane za nova, inovativna jela.
Kako sačuvati ostatke od božićnog ručka
Ukusni sendvič
Ostaci mesa poput piletine, svinjetine ili ćuretine lako mogu postati baza za sendvič, kako za decu, tako i za vas i za partnera. Napravite sendviče koje ćete jesti naredni dan ili ih ponesite na posao, piše Lepota i Zdravlje.
Raskošni doručak
Ostatke šunke i namazne salate poput ruske, iskoristite da sledećeg jutra napravite doručak za vas i vaše najmilije. Poređajte meso na pladanj i u sredinu stavite činijicu namazne salate. Poslužite uz rukolu ili cveklu.
Brusketi
Ukoliko ste kupili suviše hleba, za večeru pripremite bruskete. Narežite hleb i poslažite u pleh. Pomešajte maslinovo ulje s naseckanim belim lukom (količina premaza zavisi od količine hleba). Premažite hleb i zapecite u rerni.
Topli sendviči
Ostatke namaznih salata možete iskoristiti da napravite tople sendviče. Premažite parče hleba salatom i zapecite u rerni. Dobićete kremastu, a hrskavu večeru.
Ostatak vina
Ukoliko vam je ostalo vina u flaši, možete ga skuvati i napraviti romantičnu večeru s partnerom. Ili pak, možete ga iskoristiti u pripemi jela poput gulaša.
Meso
Ostatak piletine ili ćuretine iskoristite za pravljenje salate. Iseckajte meso i sipajte u činiju. Dodajte kukuruz šećerac, pavlaku, majonez i začinite sa biberom, solju i origanom. (Količina pavlake i majoneza, kao i kukuruza zavisi od količine mesa koje vam je ostalo). Ovu namaznu salatu možete iskoristiti i za bazu za tortilje.
Od mesa takođe možete napraviti i paštetu. U blender stavite iseckano meso, dodajte dva čena belog luka, so, biber, maslinovo ulje i kašičicu senfa. Sve dobro izblendajte.
Pire krompir
Ukoliko vam je ostalo pire krompira, sipajte ga u čimiju. Dodajte pola šolje brašna i jedno jaje i umesite testo. Zatim, napravite loptice. Ispržite ih na maslinovom ulju i dobili ste ukusnu grickalicu.
(Kurir.rs/ Naj Žena)
