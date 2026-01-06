Slušaj vest

Svetogorska kuhinja poznata je po jednostavnim, ali bogatim jelima, u kojima svaki sastojak ima svoju ulogu i simboliku. Ova posna sarma priprema se bez mesa, ali zahvaljujući mlevenim orasima, pirinču i dimljenoj ribi, ostaje sočna, zasitna i aromatična, baš onakva kakva se sprema za najvažnije praznične večeri. Idealna je za Badnje veče, posnu slavu i dane posta, a njen ukus dugo se pamti – tiha, duboka aroma koja greje i okuplja porodicu oko stola.

posna-sarma-2.jpg
Priprema Foto: Pritnscreen

Sastojci za svetogorsku posnu sarmu:

  • 2 praziluka
  • 2 glavice crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 100 g pirinča
  • 350–400 g mlevenih oraha
  • 100 g dimljene ribe (losos ili druga dimljena riba)
  • 12–15 listova kiselog kupusa
  • so
  • ulje
  • suvi začin
  • crvena mlevena paprika
  • biber
  • beli luk u granulama
  • peršun
  • čili začin (po ukusu)

Priprema:

Punjenje se priprema dinstanjem povrća, uz dodatak pirinča, oraha i sitno seckane dimljene ribe, a zatim se uvija u listove kiselog kupusa. Sarma se ređa u pleh i peče u rerni na 200°C, oko 1 sat i 10 minuta, dok ne postane mekana i puna ukusa.

(Kurir.rs/ SrbijaDanas)

