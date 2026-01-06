Tajna svetogorske posne sarme: Napravite najsočniji i najmirisniji specijalitet za Badnje veče
Svetogorska kuhinja poznata je po jednostavnim, ali bogatim jelima, u kojima svaki sastojak ima svoju ulogu i simboliku. Ova posna sarma priprema se bez mesa, ali zahvaljujući mlevenim orasima, pirinču i dimljenoj ribi, ostaje sočna, zasitna i aromatična, baš onakva kakva se sprema za najvažnije praznične večeri. Idealna je za Badnje veče, posnu slavu i dane posta, a njen ukus dugo se pamti – tiha, duboka aroma koja greje i okuplja porodicu oko stola.
Sastojci za svetogorsku posnu sarmu:
- 2 praziluka
- 2 glavice crnog luka
- 1 šargarepa
- 100 g pirinča
- 350–400 g mlevenih oraha
- 100 g dimljene ribe (losos ili druga dimljena riba)
- 12–15 listova kiselog kupusa
- so
- ulje
- suvi začin
- crvena mlevena paprika
- biber
- beli luk u granulama
- peršun
- čili začin (po ukusu)
Priprema:
Punjenje se priprema dinstanjem povrća, uz dodatak pirinča, oraha i sitno seckane dimljene ribe, a zatim se uvija u listove kiselog kupusa. Sarma se ređa u pleh i peče u rerni na 200°C, oko 1 sat i 10 minuta, dok ne postane mekana i puna ukusa.
(Kurir.rs/ SrbijaDanas)
VIDEO: Recept za sarme