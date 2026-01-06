Svetogorska kuhinja poznata je po jednostavnim, ali bogatim jelima, u kojima svaki sastojak ima svoju ulogu i simboliku. Ova posna sarma priprema se bez mesa, ali zahvaljujući mlevenim orasima, pirinču i dimljenoj ribi, ostaje sočna, zasitna i aromatična, baš onakva kakva se sprema za najvažnije praznične večeri. Idealna je za Badnje veče, posnu slavu i dane posta, a njen ukus dugo se pamti – tiha, duboka aroma koja greje i okuplja porodicu oko stola.