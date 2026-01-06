Slušaj vest

Božić u Srbiji ne može da se zamisli bez bogate trpeze i mirisa pečenja koji se širi kućom još od ranog jutra. Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, pečenica je gotovo svuda centralno jelo koje okuplja porodicu za prazničnim stolom.

Domaćice znaju da dobra pečenica nije stvar skupih začina, već pravilne pripreme i poštovanja starog, provernog načina pečenja.

Za božićnu pečenicu najčešće se bira svinjska plećka ili but, jer daju najsočnije meso. Meso se najpre dobro opere i posoli krupnom solju sa svih strana, a zatim ostavi da odstoji nekoliko sati ili preko noći, kako bi so ravnomerno prodrla u meso.

Pre pečenja se u meso ubacuju čenovi belog luka, dok se biber i aleva paprika dodaju umereno, samo da naglase prirodan ukus. Pečenica se premaže svinjskom mašću i stavlja u dublji pleh sa malo vode ili domaće supe, pa se pokriva folijom kako bi se meso ravnomerno peklo i ostalo mekano.

Božićna trpeza Foto: Shutterstock

Pečenje se odvija polako, na umerenoj temperaturi, najčešće oko dva i po sata. U završnici se folija skida kako bi meso dobilo zlatno-smeđu koricu, a tokom pečenja pečenica se povremeno preliva sopstvenim sokom.

Dobra pečenica prepoznaje se po tome što se viljuška lako zabada u meso, a sok koji izlazi je bistar. Kada se iznese na sto, seče se na krupne komade i služi uz kiseli kupus, pečeni krompir i domaći hleb.

U mnogim domovima veruje se da bogata i lepo pripremljena božićna trpeza donosi zdravlje i napredak tokom cele godine. Zato se pečenica ne sprema na brzinu, ona je simbol domaćinstva, zajedništva i praznika koji se u Srbiji i dalje čuva po starim pravilima.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Božićna trpeza posle praznika: