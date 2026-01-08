Slušaj vest

Da biste sačuvali svoje najlepše komade odeće i obuće, uvek proverite etiketu sa uputstvima za pranje pre nego što ih ubacite u veš mašinu. Takođe, ako niste sigurni, bolje je da se odlučite za ručno pranje ili hemijsko čišćenje, kako biste produžili vek trajanja vaših omiljenih komada. Pametno održavanje tkanina ne samo da će čuvati njihov izgled, već će vam pomoći da ih nosite duže, uvek kao nove.

Evo šta nikako ne treba prati u veš mašini

1. Koža i antilop

Koža i antilop su izuzetno osetljivi materijali i mogu se ozbiljno oštetiti pranjem u veš mašini. Koža može izgubiti oblik, postati kruta, a čak može doći i do pucanja tkanine. Antilop je još osetljiviji i može se oštetiti prilikom trljanja u mašini, čime gubi svoj karakterističan izgled. Za ove vrste materijala najbolje je da ih odnesete na hemijsko čišćenje ili da ih očistite specijalizovanim sredstvima kod kuće.

2. Svila

Svila

Svila je delikatna i nežna tkanina koja može postati oštećena prilikom pranja u mašini, čak i na najnižim temperaturama i uz program za delikatno pranje. Pranje svile u veš mašini može izazvati oštećenje boje, promenu teksture, pa čak i sušenje koje može postepeno dovesti do sloma tkanine. Ako imate komad odeće od svile, najbolje je da ga operete ručno u hladnoj vodi ili da ga odnesete na profesionalno hemijsko čišćenje.

3. Lan

Lan je još jedan materijal koji je poznat po svojoj sklonosti da se skuplja i gužva. Iako možete prati lan u mašini, potrebno je pridržavati se uputstava za pranje i koristiti hladnu vodu kako biste sprečili prekomerno skupljanje. Ipak, ako želite da očuvate oblik i teksturu svojih lanenih komada, preporučuje se da ih perete ručno ili da koristite program za delikatnu odeću sa niskim brojem obrtaja.

4. Cipele i obuća sa posebnim detaljima

Cipele, naročito kožne, vunene, plišane, svilene ili sa perlama, ne bi trebalo prati u veš mašini. Mašina može oštetiti materijal, pogotovo kada se radi o obući sa perlama, ukrasima ili đonom od plute. Takođe, patike za trčanje, koje često imaju specijalne tehnologije poput lepljenja, mogu se oštetiti tokom pranja. Lepljeni delovi mogu popustiti, a struktura obuće može postati deformisana. Ako želite da očistite obuću, najbolje je da je očistite ručno, koristeći odgovarajuće preparate za materijal od kojeg je napravljena.

5. Odeća sa izvezenim ili perlama



Svaka odeća koja ima detalje poput perli, dugmadi, kristala ili izvezenih delova može biti ozbiljno oštećena tokom pranja u veš mašini. Ovi ukrasi mogu se odlepiti ili oštetiti, a tkanina oko njih može se istrgnuti. Preporučuje se da ove komade perete ručno ili koristite specijalizovane vrećice za pranje koje štite osetljive detalje.

6. Vodootporna odeća

Vodootporne jakne, kabanice ili obuća sa premazom koji zadržava vodu, takođe ne treba da idu u veš mašinu. Iako je često praktično da ih operete u mašini, ovo može uništiti zaštitu koja omogućava da odeća bude otporna na vodu. Umesto toga, ove komade obavezno perite ručno koristeći odgovarajuće deterdžente za vodootporne tkanine, a da biste im produžili trajnost, može biti korisno povremeno koristiti tretmane za obnovu vodootpornosti.

7. Kožni i vuneni džemperi

Iako mnogi od nas vole da peru vunene džempere u mašini, to može biti rizično. Vuna se može uvući i izmeniti oblik, dok koža postaje krta i može popucati. Preporučuje se da ove komade perete ručno, ili da ih odnesete u profesionalne servise za čišćenje.

8. Sportska oprema i specijalizovana odeća