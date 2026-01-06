Slušaj vest

Sigurno ste primetili: isti parfem, ista bočica, a potpuno drugačiji efekat. Na nekim ljudima miris traje satima i ostavlja trag gde god da prođu, dok kod drugih ispari gotovo odmah. Razlog nije ni u ceni parfema, ni u brendu – već u telu.

Parfem nikada ne stoji „sam“ na koži. On se meša sa prirodnim mirisom tela, sa hemijom kože, sa znojem i hormonima. Zato parfem na svakome miriše drugačije, a kod nekih ljudi jednostavno nema na čemu da se zadrži. Suva koža, na primer, brzo „pojede“ miris – on ispari pre nego što se uopšte razvije. Kod ljudi sa hidriranom ili prirodno masnijom kožom, parfem se zadržava i sporije bledi.

Veliku ulogu imaju i hormoni. Kada smo pod stresom, nervozni, uzbuđeni ili umorni, menja se pH vrednost kože, pa parfem može da oslabi, da se izobliči ili da nestane. Zato se dešava da vam isti parfem nekad traje ceo dan, a nekad već posle sat vremena ne osećate ništa.

Parfem Foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

Ishrana i navike dodatno utiču na postojanost mirisa. Alkohol, cigarete, kafa i jaka začinjena hrana menjaju telesnu hemiju, pa parfem brže gubi snagu. Nije slučajno što se čini da neki ljudi uvek mirišu „čisto“ i postojano – njihovo telo jednostavno bolje sarađuje sa parfemima.

Na kraju, često nas prevari i sopstveni nos. Mozak se vrlo brzo navikne na miris koji stalno osećamo, pa imamo utisak da je parfem nestao. U stvarnosti, ljudi oko nas ga i dalje primećuju, samo mi više ne.

Zato, kada parfem na vama ne traje, ne znači da ste pogrešili u izboru. Svaki parfem traži svoje telo – a kada ga pronađe, ostavlja trag koji se pamti.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Najbolji parfemi za žene po misljenju muškaraca: