Najefikasniji trik da ne proklizate na ledu: "Ljudi me čudno gledaju, ali ja sigurno neću biti ta koja će pasti"
Jedna tiktokerka po imenu Mel je na svom profilu zato podelila, kako kaže, "najbolji trik" za predupređenje klizanja po zaleđenim putevima ili trotoarima.
Mel je podelila trik i podsetila ljude kako mogu da se sačuvaju na klizavom ledu, pa je zato dobila mnogo zahvalnica u komentarima, isto kao i komentare da je njen savet bio veoma koristan nakon što su ga primenili u praksi.
A šta je Mel to smislila da napravi trenje između obuće i leda, tako da opušteno može da šeta po zaleđenim putevima bez straha da ne padne i povredi se?
2 čarape za maksimalnu zaštitu od pada
Pa, samo je izvukla dve stare čarape i stavila ih preko patika, a zatim izašla na ulicu da pokaže kako bezbrižno po ledu hoda.
U opisu objave svog videa, Mel je napisala: "Najbolji i najpotrebniji trik po mom mišljenju… Čarape koje nosite preko cipela kako biste izbegli klizanje na ledu. Zahvalite mi se kasnije".
Njeni pratioci bili su veoma zahvalni zbog jednostavnog, a praktičnog trika. Naravno, ne baš svi. Neki nisu bili baš oduševljeni estetskim momentom ovog trika.
"Slomio sam lakat zbog pada na ledu, moram da probam"
"Idem odmah u pordavnicu po muške čarape za trening, jer je napolju pravo klizalište", "Uvek sam ovo radila i uvek sam privlačila poglede, ali ja nisam ta koja će se okliznuti", "Isprobaću ovo! Hvala! Nedavno sam se okliznuo i slomio lakat, pa se bojim ponovnog pada. Ovo će mi puno pomoći", samo su neki od komentara onih kojima se ideja dopala.
Našli su se tu i oni koji se ne bi osećali prijatno u takvom izdanju, koliko god bili bezbedni sa čarapama navučenih preko obuće.
"Moja deca su bila užasnuta da ja ovako trčim do škole", istakla je jedna žena.
(Kurir.rs/ Blic žena)
