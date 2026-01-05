Slušaj vest

Jedna tiktokerka po imenu Mel je na svom profilu zato podelila, kako kaže, "najbolji trik" za predupređenje klizanja po zaleđenim putevima ili trotoarima.

Mel je podelila trik i podsetila ljude kako mogu da se sačuvaju na klizavom ledu, pa je zato dobila mnogo zahvalnica u komentarima, isto kao i komentare da je njen savet bio veoma koristan nakon što su ga primenili u praksi.

A šta je Mel to smislila da napravi trenje između obuće i leda, tako da opušteno može da šeta po zaleđenim putevima bez straha da ne padne i povredi se?

2 čarape za maksimalnu zaštitu od pada

Pa, samo je izvukla dve stare čarape i stavila ih preko patika, a zatim izašla na ulicu da pokaže kako bezbrižno po ledu hoda.

U opisu objave svog videa, Mel je napisala: "Najbolji i najpotrebniji trik po mom mišljenju… Čarape koje nosite preko cipela kako biste izbegli klizanje na ledu. Zahvalite mi se kasnije".

Njeni pratioci bili su veoma zahvalni zbog jednostavnog, a praktičnog trika. Naravno, ne baš svi. Neki nisu bili baš oduševljeni estetskim momentom ovog trika.

"Slomio sam lakat zbog pada na ledu, moram da probam"

"Idem odmah u pordavnicu po muške čarape za trening, jer je napolju pravo klizalište", "Uvek sam ovo radila i uvek sam privlačila poglede, ali ja nisam ta koja će se okliznuti", "Isprobaću ovo! Hvala! Nedavno sam se okliznuo i slomio lakat, pa se bojim ponovnog pada. Ovo će mi puno pomoći", samo su neki od komentara onih kojima se ideja dopala.

Našli su se tu i oni koji se ne bi osećali prijatno u takvom izdanju, koliko god bili bezbedni sa čarapama navučenih preko obuće.

"Moja deca su bila užasnuta da ja ovako trčim do škole", istakla je jedna žena.

(Kurir.rs/ Blic žena)

